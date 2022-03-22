المشدد 10 سنوات لـ تاجر قتل زوجته بـمنطقة 15 مايو.. شك في سلوكها

قضت جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة «أحمد. س» بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة قتل زوجته لشكه في سلوكها، بمنطقة 15 مايو.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

قتل زوجته لشكه في سلوكها

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 1480 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة مايو، قيام المتهم أحمد سعيد، تاجر عجوة بقتل زوجته المجني عليها فايزة أحمد عمدا، بأن أطبق بيديه على عنقها فخرت قتيلة بـ«اسفكسيا كتم الأنفاس»، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياتها قاصدا من ذلك قتلها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

أدلة الشهود

وتضمنت أدلة الشهود، أن هشام أحمد سعيد نجل المتهم، عامل دليفري بأنه ورد له من والدة المتهم اتصال هاتفي أن والده عاد لمسكنه ووجد زوجته مقتولة، وقرر لها أنه سوف يهرب حتى يثبت براءته، فانتقل إلى وحدة المباحث، وانتقل رفقتهم وأبصر المتوفاة مسجاة على ظهرها، مضيفا أن والده وراء ارتكاب الواقعة، نظرا لشكه الدائم في سلوكها.