تأجيل محاكمة «بقال» قتل شاباً لخلاف على سعر «الجبنة» بالدقهلية

قررت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، تأجيل محاكمة صاحب محل بقالة بمدينة «الكردي»، إلى جلسة 24 مايو المقبل، وذلك في واقعة اتهامه بقتل شاب إثر نشوب خلاف بين ابن عم المجني عليه والمتهم، على ثمن الجبنة، وعندما ذهب المجني عليه ‏لمعاتبته طعنه بسكين، مما تسبب في مصرعه، وأحيل المتهم إلى محكمة جنايات المنصورة بتهمة القتل ‏العمد من غير سبق إصرار ولا ترصد.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي قاسم، رئيس الدائرة السابعة، وعضوية كل من المستشار وائل صفوت راشد، والمستشار محيي الدين الكناني، وأمانة سر أحمد جمال، وشعبان شمس، في القضية رقم 19260 لسنة 2021 جنايات قسم الكردي، والمقيدة برقم 2254 لسنة 2021 كلي شمال المنصورة.

الاستماع لأقوال شهود الإثبات والنفي

وقررت المحكمة ضم التقرير المعملي، وحرز المطواة المستخدم في ارتكاب الواقعة، واستدعاء شهود الإثبات والنفي، المبين أسماؤهم بمحضر جلسة اليوم، وذلك استجابة لطلبات دفاع المتهم.

تفاصيل مقتل المجني عليه

وأمر المستشار حسام الدين مصطفى معجوز، المحامي العام لنيابة شمال الدقهلية، بإحالة المتهم، ويدعى «محمد ح. م.»، 28 سنة، صاحب محل بقالة، مقيم بمدينة الكردي، لأنه في يوم 9 ديسمبر 2021، بدائرة قسم الكردي، قتل المجني عليه «محمد محمد عبدالحميد علي»، عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد، إذ أنه وعلى أثر مشادة كلامية نشبت فيما بينه وبين المجني عليه، قام بالتعدي عليه بالضرب، بأن استل سلاحاً أبيض «مطواة»، مباغتاً إياه بها، مسدداً له ضربة واحدة استقرت بيسار صدره، قاصداً من ذلك إزهاق روحه، محدثاً ما قد حل به من إصابات، والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، فنال بذلك مقصده علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم أحرز بدون ترخيص أو مسوغ قانوني سلاحاً أبيض «مطواة»، الذي استخدمه في ارتكاب جريمته، على النحو المبين بالتحقيقات .