إحالة عاطل قتل صديقه لاكتشاف اتجاره بالمخدرات في الدقهلية للمفتي

أمرت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق عاطل إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، وذلك لاتهامه بقتل صديقه، الذي اكتشف اتجاره في المواد المخدرة، فاستدرجه إلى شقته في قرية «البوها»، بمركز ميت غمر، وطعنه 8 طعنات متفرقة في الرقبة والصدر والبطن، وتركه غارقاً في دمائه، وفر هارباً، وتمكنت مباحث ميت غمر من ضبطه والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وحددت المحكمة جلسة 22 مايو المقبل للنطق بالحكم.

عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار محمد أبو الفتوح إبراهيم، رئيس الدائرة الـ12، وعضوية المستشارين حسام محمود حشيش، وعمرو الحسيني، وأنس أسامة العبد، وذلك في القضية رقم 20715 لسنتة 2021 جنايات مركز ميت غمر، المقيدة برقم 3833 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

المجني عليه اكتشف اتجار صديقه بالمخدرات فقتله

وأكد خالد البري، المدعي بالحق المدني، في تصريحات لـ«الوطن» أن المتهم استدرج صديقه إلى محل إقامته، وسدد له عدة طعنات قاتلة، وذلك بعد أن اكتشف أمره بالاتجار في المواد المخدرة، نافياً تعاطي المجني عليه المواد المخدرة، وهو ما أثبته تقرير الطبيب الشرعي.

إحالة المتهم إلي جنايات المنصورة

وأحال المحامي العام الأول النيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهم «عبد الرحمن أ. ع.»، 23 سنة عاطل، ‏من قرية البوها ميت غمر، بتهمة قتل المجني عليه «محمد حمدي حامد الصحصاح» عمداً مع سبق الإصرار، بأن ‏بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه، لما اختمر في نفسه وانطوت عليه إرادته ودله إليه شيطانه، وأعد ‏لذلك الغرض سلفاً سلاحا أبيض «مطواة»، بأن استدرجه لمسكنه بشرك الحيلة، مستغلاً رابطة الصداقة ‏بينهما.

وجاء في أمر الإحالة أن المجني عليه استجاب لطلب صديقه، غير مدرك خبثه ومكره ومخططه الإجرامي الآثم، وما إن ظفر به المتهم حتى انهال عليه ضرباً، بأن استل السلاح المعد سلفاً، وطعنه بواسطته عدة طعنات بمواطن متفرقة بجسده، تسببت ‏إحداها في نحر عنقه، فخارت قواه وسقط أرضاً مضرجاً بدمائه، فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة ‏الطب الشرعي، التي أودت بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات‎.‎

شقيق المجني عليه: القاتل استدرجه إلى شقته

وأكد «أحمد حمدي»، شقيق المجني عليه، في تحقيقات النيابة العامة، بأنه حال تواجده بمسكن والدته رفقة شقيقة المجني عليه، تناهى إلى سمعه قيام المتهم بالنداء على الأخير للصعود له بمسكنه، فاستجاب شقيقه لطلبه، وعقب ذلك سمع صياحاً خارج مسكنه، وباستبيانه الأمر تبين أنه صادر من مسكن المتهم، وأبصر الأخير مهرولاً وعلى ملابسه آثار دماء، فتوجه صوب مسكن الأخير بالطابق الرابع، وبالدلوف لداخله أبصر شقيقه المجني عليه مسجى أرضاً ينزف دماً، فاصطحبه للمستشفى، إلا أنه قد فاضت روحه إلى بارئها، وأرجع قصد المتهم إزهاق روح شقيقه، بسبب خلاف سابق بينهما.