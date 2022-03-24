الإعلامية قصواء الخلالي تعلن مشاركتها في بطولة فروسية جديدة

أعلنت الإعلامية قصواء الخلالي، مشاركتها في بطولة فروسية جديدة، خلال الأيام المقبلة، إذ نشرت صورة لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وهي تمتطي حصانًا، في أثناء تدريبها من أجل خوضها بطولة الفروسية، وعلقت عليها: «قريبًا بطولة جديدة بإذن الله (الفروسية) شغف لا يذبل».

تستعد من الآن للمشاركة في بطولة فروسية

وذكرت «الخلالي»، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن رياضة الفروسية شغفها الأول منذ نشأتها في محافظة مطروح، وأنها لأول مرة تقوم بنشر صورة لها وهي تمتصي حصان، مؤكدة بالفعل أنها تستعد من الآن للمشاركة في بطولة فروسية، ستعلن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة.

الفروسية تُقلل التوتر

وأوضحت الإعلامية، أنها تعتبر رياضة الفروسية من الرياضات الهامة حيث تعلم الفارس قوة الشخصية والحزم، فضلًا عن أن التعامل مع الخيول مرتبط بتخفيف التوتر لدى البشر، ومن المثبت على نطاق واسع أن ساعة واحدة من ركوب الخيل من المحتمل أن تقلل من مستويات التوتر.

في المساء مع قصواء على cbc

وتقدم الإعلامية قصواء الخلالي، برنامج «في المساء مع قصواء» كأول برنامج توك شو ثقافي من نوعه، يهتم بكل القضايا الثقافية، ويصحب المشاهد في جولة مع أبرز الكتب العربية والعالمية.

«في المساء مع قصواء» هو أول برنامج ثقافي شامل يهتم بالشأن الثقافي والوعي، وبناء الإنسان، ويسلط الضوء على الجانب التثقيفي لدى المشاهد، ويستضيف كبار المثقفين والمفكرين والأدباء في شتي المجالات الفكرية والعلمية والمعرفية، ويُذاع يومي الخميس والجمعة، من كل أسبوع في تمام الساعة السادسة مساءً.