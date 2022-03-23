نوران جوهر تتوج ببطولة الجمهورية المفتوحة للإسكواش المقامة بنادي مدينتي

توجت لاعبة أندية وادي دجلة نوران جوهر ببطولة الجمهورية المفتوحة للإسكواش (سيدات)، بعد فوزها في المباراة النهائية على زميلتها هانيا الحمامي بمجموع أشواط 3 مقابل لاشئ، لتسيطر بذلك أندية وادي دجلة على منصة التتويج ببطولة الجمهورية، المقامة بنادي مدينتي.

وبفوز نوران جوهر ببطولة الجمهورية المفتوحة للإسكواش، تحقق لاعبة أندية وادي دجلة، رابع لقب لها خلال عام 2021 بعدما سبق أن فازت ببطولتي سينسيناتي ويندي سيتي للإسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية، وبلاك بول بمصر، لتستعد اللاعبة للعودة لصدارة التصنيف العالمي للإسكواش خلال شهر أبريل المقبل.

وانطلقت بطولة الجمهورية للإسكواش (رجال وسيدات)، بنادي مدينتي الرياضي-التابع لمجموعة طلعت مصطفى القابضة- يوم 20 مارس الجاري، بمشاركة 128 لاعب و32 لاعبة، بمجموع جوائز مالية تصل إلى 62.5 ألف جنيه.

ويضم نادي مدينتي الرياضي، أحدث وأكبر مجمع ملاعب إسكواش في مصر مكون من 11 ملعب (10 ملاعب فرعية وملعب رئيسي زجاجي يسع 500 متفرج، ويتميز المجمع بتكامل الخدمات التي يحتاجها لاعبي الإسكواش سواء أحدث وأكبر عدد من ملاعب الإسكواش في مصر، وغرف لتغيير الملابس للاعبين والحكام، وقاعة محاضرات ضخمة لاستقبال المؤتمرات الصحفية، وكذلك "جيم" لتجهيز اللاعبين قبل المباريات بالإضافة إلى مجمع مطاعم ومحلات رياضية لخدمة رواد المجمع والجماهير.

وسبق أن استضاف مجمع ملاعب إسكواش مدينتي بطولات محلية ودولية عدة أبرزها بطولة الجمهورية مرتين، وبطولة الدوري العام، وبطولة مدينتي الدولية بالتعاون مع الاتحاد العربي للإسكواش، وأول بطولة محلية للرواد، وحصل المجمع على اشادة دولية من الاتحاد الدولي للإسكواش، لتصميمه وفقًا للمواصفات القياسية لإنجاح أية بطولات محلية أو دولية.