بريد الوطن.. وجِّه بإنهاء معاناتنا مع الصور المفبركة يا وزير الداخلية

تتعرض ابنتى وابنة أخى منذ فترة لابتزاز إلكترونى من أحد أقربائنا، كان يزورنا بحكم القرابة، وحدث أن سرق الصور الخاصة بالبنتين من على جهاز الكمبيوتر، وبعد ذلك تقدم لخطبة إحداهما، ورفضناه، وفوجئنا بعدها بصفحة على «فيس بوك» تنشر صور الفتاتين، عملنا محضراً فى مباحث الإنترنت، وهناك توصلوا لبيانات الشخص كاملة، بعدها تم غلق الصفحة، ثم تم فتح صفحة جديدة لتواصل نشر الصور، قدمنا بلاغاً آخر، وتم التوصل لبيانات نفس الشخص، غير أنهم لم يتخذوا أى إجراء، ما جعلنا نعيش فى عذاب، ودخلت البنتان فى حالة اكتئاب، نناشد السيد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، التدخل من أجل إنهاء معاناتنا.

ك. م. ن

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