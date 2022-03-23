بريد الوطن.. قصر ألفريد شماس واحتفال الملك فاروق

جولتنا اليوم فى حى من أرقى الأحياء، وهو حى مصر الجديدة، الحى الذى عُرف منذ أزمنة عدة بسكناه من الأثرياء، حيث يتوج هذا الحى تحفة معمارية يندر وجودها فى مثل هذه الأيام، ألا وهو قصر ألفريد شماس، الذى يعد من أهم معالم مصر الجديدة، وأقدم القصور بها، ويقع بجوار الكنيسة الإنجيلية، ويطل على شارع الثورة من جانب، وشارع كليوباترا من جانب آخر، لكن من هو ألفريد شماس؟ هو أحد كبار التجار ذوى الأصول الشامية، الذى عاش فى مصر فترة من الزمن، نجد على بوابة القصر حرفى اسم ألفريد شماس باللغة الإنجليزية، وتعود أهمية القصر إلى أنه شهد على خطبة الملك فاروق والملكة فريدة، حيث كانت عائلتها تقيم فى الإسكندرية، ما دعا الملك فاروق إلى أن يقوم بتأجير هذا القصر خصيصاً لتقيم به خطيبته وعائلتها، حتى موعد الزفاف، وكان يتردد عليها من حين لآخر لزيارتها، وفى 19 يناير 1938 زينت واجهات القصر بالأنوار والرايات بمناسبة الخطبة، وجاءت الفرق الموسيقية لتحيى الحفل، كما قدمت الخيول العربية رقصات رائعة، وقام أصحاب القصور المجاورة بتزيين قصورهم، ما جعل حى مصر الجديدة لوحة بانورامية جميلة، تنسج احتفالاً مهيباً، وخرجت الملكة فريدة من قصر ألفريد شماس إلى قصر القبة، لتصبح ملكة متوجة يوم زفافها، ليعود القصر بعد ذلك إلى مالكه، ثم يباع بعد ذلك إلى ملاك عدة من بينهم حاكم الشارقة السابق الشيخ صقر.مينا سمير يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com