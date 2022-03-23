بريد الوطن.. دماغنا
كتب:
الوطن
09:12 م | الأربعاء 23 مارس 2022
دماغنا
إحنا لُدْغ
واتلدغنا
وجابوا داغنا
والفقير فى أى حتة
بقى منا أغنى أغنى
بعنا ليه دكة دماغنا
بعد ما سرقوا مصاغنا
زمر طبل فى كل حتة
حتى بيكا قالوا مغنى
يا اللى فوق نيلك بتبكى
دمعتك حرقت دماغنا
سامح لطف الله
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