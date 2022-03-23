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محمود مسلم

بريد الوطن.. دماغنا

كتب:

الوطن
09:12 م | الأربعاء 23 مارس 2022
دماغنا

دماغنا

إحنا لُدْغ

واتلدغنا

وجابوا داغنا

والفقير فى أى حتة

بقى منا أغنى أغنى

بعنا ليه دكة دماغنا

بعد ما سرقوا مصاغنا

زمر طبل فى كل حتة

حتى بيكا قالوا مغنى

يا اللى فوق نيلك بتبكى

دمعتك حرقت دماغنا

سامح لطف الله

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