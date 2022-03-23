بريد الوطن.. دماغنا

إحنا لُدْغ

واتلدغنا

وجابوا داغنا

والفقير فى أى حتة

بقى منا أغنى أغنى

بعنا ليه دكة دماغنا

بعد ما سرقوا مصاغنا

زمر طبل فى كل حتة

حتى بيكا قالوا مغنى

يا اللى فوق نيلك بتبكى

دمعتك حرقت دماغنا

سامح لطف الله

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