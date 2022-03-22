بريد الوطن.. حلوا أزمتى فى التعيين يا مسئولى بنك القاهرة

تخرجت فى كلية التجارة جامعة الزقازيق شعبة محاسبة بتقدير عام جيد، فى عام 2018، وتقدمت للحصول على وظيفة ببنك القاهرة، وتم إبلاغى من قِبل البنك بأنه وقع علىّ الاختيار لإجراء مقابلة شخصية عن طريق الإنترنت، نظراً لظروف كورونا، وبالفعل أجريت الاختبار الشخصى، ثم انتظرت حتى يتواصل معى المسئولون هناك، لكن مرت الأيام والشهور دون أن يتصل بى أحد، وعندما توجّهت إلى البنك للسؤال، فوجئت بهم ينكرون إجراء أى مقابلة معى، وبعد عرض الرسائل التى وصلتنى منهم تذكرت المسئولة أنها أجرت المقابلة معى بالفعل، غير أنها اعترفت بأنها نسيت تسجيل المقابلة على الإنترنت، مما يعنى ضياع فرصتى، وحينما سألتهم عن الإجراء المتّخذ فى مثل حالتى، طلبوا منى أن أتقدم مرة أخرى لإجراء اختبار جديد، أناشد السادة المسئولين فى بنك القاهرة بحث شكواى.أحمد سعد السيد يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com