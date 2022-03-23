الأرصاد: «الأجواء لسه شتوية.. وبداية الربيع جغرافية فقط»

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية ببدء فصل الربيع جغرافيا 21 مارس، إلا أن البداية المناخية لا تدل على البدء، «لسه الأجواء شتوية وبداية الربيع جغرافية فقط، ولكن مناخيا ووفقا للخرائط فكل الأمور تشير إلى استمرار فصل الشتاء طيلة الأسبوع».

انخفاض درجات الحرارة على مدار الأسبوع

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على فضائية «DMC»، أن الهيئة نوهت من قبل بانخفاض درجات الحرارة على مدار الأسبوع، وسقوط أمطار ونشاط للرياح يزيد من الشعور بانخفاض درجات الحرارة، «كل العوامل دي معانا الـ48 ساعة القادمة».

وأوضح أن الطقس غدا، يشهد انخفاضا في درجات الحرارة وهطولا للأمطار في بعض المحافظات ونشاط في الرياح يزيد من شعورنا ببرودة الطقس، متابعا: «الأمطار ممكن توصل لمناطق من القاهرة، ويوم الجمعة تدريجيا هتهدأ الرياح وتبدأ إلى حد ما تقل كميات الأمطار الموجودة في شمال البلاد».

تحسن حالة الطقس

وأكد أنه خلال فترات الليل ومع بداية يوم السبت تبدأ درجات الحرارة في التحسن، وعلى مدار الأسبوع المقبل، تشهد حالة الطقس ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة وزيادة في سطوع أشعة الشمس وهدوءا في نشاط الرياح، ويشهد المواطنون أجواءً ربيعيه الأسبوع المقبل.

وتابع: «بالنسبة لشهر رمضان، فمن المعتاد مناخيا أن يشهد الشهر الأول من فصل الربيع بعضا من التقلبات بين انخفاض وارتفاع في درجات الحرارة، ويجب متابعة النشرات المناخية بشكل يومي وعدم تخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه الفترة المقبلة».