الأرصاد: سحب ركامية وأمطار رعدية وكتل هوائية باردة.. والحرارة تصل لـ3 درجات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب الركامية الممطرة على كل من السواحل الغربية خاصة المحافظات المطلة على البحر المتوسط مثل الإسكندرية ومطروح، إضافة الى مناطق من شمال الوجه البحري ومحافظة البحيرة.

أمطار رعدية على السواحل الشمالية

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار وجود انخفاضات في درجات الحرارة على السواحل الشمالية للبلاد، بسبب منخفض بارد محمل بالكتل الهوائية الباردة، مع زيادة نشاط الرياح بشكل متقطع، وهذا ما يزيد من حدة تكاثر السحب الركامية المحملة بالأمطار الغزيرة والرعدية أحيانًا.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنَّ حدة الأمطار تقل كلما توغلنا الى الداخل، خاصة على السواحل الشرقية للبلاد وتصل خفيفة إلى القاهرة وجنوب محافظات الوجه البحري، مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحري.

درجات الحرارة

جاءت درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر على النحو التالي:

القاهرة 17 08.

الإسكندرية 15 11.

طنطا 17 08.

شبين الكوم 17 09.

دمنهور 16 11.

بلطيم 15 07.

مطروح 14 09.

السلوم 15 07.

سيوة 16 08.

بورسعيد 16 10.

دمياط 15 11.

الزقازيق 17-08.

المنصورة 16 08.

الإسماعيلية 18 08.

السويس 17 09.

العريش 16 09.

رفح 16 08.

رأس سدر 17 11.

نخل 18 03.

نويبع 18 13.

طابا 17 12.

كاترين 13 03.

الطور 17 13.

شرم الشيخ 22 13.

الغردقة 22 14.

مرسى علم 21 14.

الفيوم 17 08.

بني سويف 17 08.

المنيا 18 07.

أسيوط 19 07.

سوهاج 19 08.

قنا 21 10.

الأقصر 22 11.

أسوان 23 12.

إدفو 23 11.

أبو سمبل 22 12.

الوادي الجديد 22 09.

شلاتين 25 13.

أبو رماد 23 14.

حلايب 22 14.

رأس حدربة 22 15.