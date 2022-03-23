في يومها العالمي.. كيفية التواصل مع هيئة الأرصاد وتقديم الاستفسارات

يحتفل العالم في 23 مارس من كل عام باليوم العالمي للأرصاد الجوية، لأهميتها البالغة في توجيه المواطنين وإطلاعهم على حالة الطقس ونشر تحذيرات مختلفة لهم بشان الأحوال والظواهر الجوية المختلفة.

وخصصت الهيئة العامة للأرصاد الجوية رقمًا هاتفيًا للتواصل من قبل المواطنين الذين يريدون توجيه شكاوى أو استفسارات بشأن حالة الطقس تفصيليًا في أماكن تواجدهم لكي يتخذوا حذرهم، إضافة إلى الصفحة الرسمية للأرصاد على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» المختصة بنشر العديد من البيانات الخاصة بالأحوال الجوية، بجانب الموقع الإلكتروني الذي ينشر العديد من الأخبار.

التواصل مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية

يمكن للمواطنين الاتصال برقم الهيئة على مدار الـ24 ساعة على التليفون الآتي 24646721، إذ يهتم الجميع بحالة الطقس، ونجحت هيئة الأرصاد الجوية المصرية في توجيه العديد من التحذيرات والإنذارات للمواطنين بشكل يومي بشان العواصف والأعاصير والأمطار مما يجعلهم يتخذون حذرهم مسبقا.

وفيما يلي بيان درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة وغدا الخميس، والجمعة، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 23 مارس 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 17 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 24 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 08.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 16 والصغرى 08.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 09.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 25 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.