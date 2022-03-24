نقيب المهندسين يقرر وقف العمل في مستشفى بدر «مستندات»

قرر المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، وقف العمل في مستشفى النقابة بمدينة بدر، بعد تعميم مماثل بوقف العمل بأي قرارات تم اتخاذها بعد إعلان نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2022 ماعدا قرارات الجمعية العمومية الأخيرة.

وقف العمل في مستشفى بدر

ونص قرار المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين على الآتي:

أولا: وقف العمل بقرار المجلس الاأعلى لنقابة المهندسين، الاجتماع رقم (35) والمؤرخ 2021/9/4 وذلك فيما يتضمنه من صـ12 ، صـ13ـ من قرارات وإجراءات وهي:

1 - الموافقة بالأغلبية على البدء في تنفيذ مشروع مستشفى المهندسين بمدينة بدر.

صندوق للمعاشات

2- قيام صندوق المعاشات بدراسة تمويل أو ضمان تمويل المرحلة الأولى للهيكل الخرساني في حدود 300 مليون جنيها ( ثلاثمائة مليون جنيها ) لمدة عام.

ثانياً: وقف تنفيذ أي قرار تنفيذي صدر في شان الموضوع عاليه، وأي قرارات صدرت لأي جهة أو شركة.

ثالثا: يسري هذا القرار ابتداء من تاريخه، حتى انعقاد مجلس النقابة المنتخب وتشكيل هيئة المكتب تمهيدا لتشكيل لجنة على أعلى مستوى لدراسة الملف بالكامل وعرضه على الجمعية العمومية – السلطة العليا - للبت في الأمر.

رابعاً: تكليف كل الإدارات بنقابة المهندسين التي كان لها دور في هذا الأمر، بعمل تقرير عما تم من أعمال وتقديم ما تحت يدها من مستندات متعلقة بمستشفى المهندسين بمدينة بدر، وذلك بحد أقصى يوم الإثنين الموافق 2022/3/28.

خامساً: تكليف عمرو إسماعيل – مدير الشؤون القانونية بإعداد مذكرة عما تم مراجعته وعرضه على الإدارة القانونية للبحث القانوني وإعداد الرأي، من رئيس المكتب الفني، وذلك فيما يتعلق بمستشفى المهندسين بمدينة بدر أو موضوعات أخرى ، وذلك بحد أقصى يوم 2022/3/28 .

سادساً: يكلف هاني عبد الغني - المحامي بالإدارة القانونية بمتابعة تنفيذ القرار بالإدارات المختلفة عدا الإدارة القانونية.