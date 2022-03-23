أم شهيد: «الرئيس السيسي أنقذ البلد وهيجيب حق ولادنا»

قالت أمل محمد، الأم المثالية لشهيد من القوات المسلحة، إنها شعرت بالفخر والعزة والكرامة، اليوم، خلال تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لها، مؤكدة أنها تعتز بابنها الضابط محمد عبده: «الرئيس افتكرني وقالي أنا فاكرك، محمد شهيد 1 يوليو 2015، اللي قالك لو ممتناش هتلاقي الإرهابيين تحت بيتك، والبلد دي عايشة بفضل التضحيات والدم اللي اتدفع فيها، الرئيس مشوفتش زيه قبل كده، وهيجيب حق ولادنا وهيحافظ على بلادنا».

السيسي أنقذ مصر

وأضافت «محمد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، مساء اليوم الأربعاء، على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنها كانت مرعوبة من ضياع البلد بعد ضياع ابنها، ولكن الرئيس السيسي، حمى البلد، مؤكدة أنها تدعم الرئيس وكل المصريين يدعموه.

دعم اقتصادي واجتماعي وتشريعي للمرأة في عهد السيسي

فيما قالت السفيرة منى عمر مساعد وزيرة الخارجية السابق وعضو المجلس القومي للمرأة، إنها شعرت بالفخر لتكريمها اليوم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أنه لا شيء يضاهي الحصول على تكريم من بلدك بعد سنين من العمل الطويل والشاق، مؤكدة أن مصر حدث بها نقلة نوعية كبيرة أثناء تولي الرئيس السيسي، فيما يتعلق بالمرأة، وحدث تمكين سياسي ودعم اجتماعي واقتصادي وتشريعي.