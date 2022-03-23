خضرة الحناوي بعد تكريمها من الرئيس السيسي: شعرت بأنني أمام أب

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2022 من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، كما تضمن الحفل تكريم عدد من النماذج النسائية المشرفة، من بينهن خضرة على الحناوي، الرائدة الريفية الأولى على الجمهورية.

خضرة الحناوي، من محافظة البحيرة، قالت خلال حديثها لـ«الوطن»، إنها تشعر بالسعادة والفخر بهذا التكريم بصفتها أحد المساهمين في بناء بلادها، مضيفة: «حسيت أني فعلاً بقدم حاجة للبلد، وأن دوري بيفرق مع غيري، وده إحساس لا يعوض بأي ثمن».

عملت «خضرة» رائدة اجتماعية لمدة 25 عاما، بعد أن حصلت على دبلوم فني تجاري، واهتمت بتعليم أبنائها والتحقوا بالمدارس وتفوقوا جميعا بالدراسة، وتخرج الابن الأكبر وحصل على بكالوريوس هندسة، والابن الثاني في نهائي طب بشري، أما الثالث مازال طالب بكلية التربية.

وحرصت «خضرة» خلال فترة عملها كرائدة ريفية في مساعدة أهل بلدتها وحل مشاكلهم، بالإضافة إلى تنظيمها الدائم للندوات النسائية لتمكين الفتيات الصغيرة ليصبحوا رواد أعمال من خلال ممارسة الأنشطة المختلفة وحضور الورش التدريبية على الحرف اليدوية والتطريز، وتعليم الأطفال من خلالهم.

الرائدة الريفية الأولى على الجمهورية: «إدتني ثقة بنفسي ياريس»

وجَّهت «خضرة»، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي بعدما أتاح فرصة كبيرة لها للمشاركة في هذه الاحتفالية والاهتمام بدور المرأة: «فرصة مكنتش في خيالنا، وعاوزة أقوله النهارده يا ريس أنا أخدت الثقة أقف قدام أي حد تاني، ومش هتهز وهكون قوية».

وروت «خضرة»، تفاصيل حديثها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة إنه شكرها بشكل خاص، وطلب منهم أن يستمروا في العمل بهذه المثابرة، وأنه فخور بهم وبما وصلوا إليه من نتائج، «عندما التقيته شعرت بأنني أمام أب، وطاقة حنية مش طبيعية».

رسالة تقدير لكل أم

وأضافت، أن الاحتفالية تُعد حالة خاصة في منتهى الرقي والعظمة والإنسانية، وسعادة وهم ملتفون حول الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن الدولة المصرية وجهت رسالة تقدير لكل أم لديها طفل أو سيدة صاحبة قصص تحدي ملهمة في كل المجالات.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، نفين القباج، قد استقبلت الأمهات المكرمات القادمين من محافظات مختلفة منذ يومين في أحد الفنادق، «استضافونا قبل الاحتفال والوزيرة استقبلتنا بنفسها»، وذكرت «خضرة» أن محافظ البحيرة سيستقبلها غدا، لتكريمها في بلدتها.