فريدة الشوباشي: «ملقيتش حد بيحب مصر أكتر من السيسي»

قالت الصحفية فريدة الشوباشي، اليوم، إنها سعيدة بتكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أنقذ البلاد، مبينا أن التكريم له طعم آخر ولا يشابه حتى الحصول على مليون جنيه أو مليون دولار، مواصلة: «هذا الرجل مش بلاقي حد ممكن يحب مصر أكتر منه، والملايين بتحبه ومشيت وراه وقلوبنا شاورت عليه حتى قبل ما نعرف اسمه وكنا 40 مليون مصري في ميدان التحرير، طلعتهم المرأة المصرية اللي ربتهم على حب الوطن».

سيل دموع الأمهات أمام السيسي

وأضافت «الشوباشي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن كثير من الأمهات كانت تسيل دموعهن خلال تكريمهن اليوم من الرئيس عبد الفتاح السيسي لأن حديثه صادق ويصل للوجدان، مبينا أن الرئيس السيسي قال إنه مواطن مثلنا وهذه عظمة منه.

السيسي كان يحرك الكرسي للسيدات القعيدات

وأكدت الصحفية فريدة الشوباشي، أن الرئيس السيسي كان يحرك الكرسي للسيدات التي تجلس على الكرسي المتحرك، لافتة إلى أن تكريم السيسي لها أغلى من أي شيء آخر، مؤكدة أن السيسي هدية من الله لمصر، متابعة: «الحاجة اللي أثرت فيا هي أن الرئيس بيسمي الأشياء بمسياتها، واتكلم عن التحرش والعنف ضد المرأة، وهو متابع المشاكل وبيحاول يطهر مصر من اللي حصل فيها، مفيش عظيم في العالم كان هيبقى له وجود لو لم تلده امرأة، الرئيس السيسي عارف دور المرأة والصعاب اللي اتحملتها».