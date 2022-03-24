نيويورك تايمز: مجموعة النمر الأمريكية تضع خطة التعامل مع الحرب النووية

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إنّ البيت الأبيض يستعد لتشكيل فريق من المسؤولين للتعامل مع سيناريو الحرب النووية، وآلية الرد الأمريكي حال أقدمت روسيا على استخدام الأسلحة النووية بالفعل كما هددت في ظل مواصلتها عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا، حيث حذرت مرارا من تدخل واشنطن أو أي من دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» في الحرب.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، وفق ما نقلته قناة روسيا اليوم، أن مجموعة تسمى «مجموعة النمر»، تضع تصورا بشأن هجوم روسي نووي افتراضي على قوافل أسلحة ومساعدات متجهة إلى أوكرانيا داخل أراضي حلف شمال الأطلسي «الناتو».

مجموعة النمر ترى أن سيناريو النووي احتماله ضئيل

وقالت الصحيفة إن مسؤولين في مجموعة النمر يعلمون أن الهجوم النووي الروسي سيناريو احتمالية حدوثه ضئيلة، لكنها تعمل رغم ذلك على وضع تصور بشأن تعامل واشنطن مع هجوم روسي محتمل كهذا.

وتدرس هذه المجموعة الرد الأمريكي على أي أعمال عدائية روسية، بحسب وصفها على أراضي دولة مثل مولدوفا أو جورجيا، فضلا عن تدريب الدول الأوروبية للتعامل مع تدفقات اللاجئين الأوكرانيين.

معلومات عن مجموعة النمر التي تدرس الرد على سيناريو النووي

وذكرت روسيا اليوم أن مجموعة النمر تم تأسيسها بموجب وثيقة وقع عليها جاك سوليفات مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، بعد 4 أيام تقريبا من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فجر يوم الخميس الموافق 24 فبراير الماضي.

وتقول «روسيا اليوم» إن لهذه المجموعة دورا مركزيا في تطوير ما وصفته بـ«كتائب»، للحض على فرض عقوبات على روسيا، والعمل على تسليح القوات الأوكرانية، فضلا عن الدفع بمزيد من القوات لدول حلف الناتو.

كما يفكر «سوليفان» في خطة طويلة الأمد، بشأن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على العالم، في وقت يثورفيه حديث عن توترات بين مجموعة النمر ووزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، بشأن حجم المعلومات الذي يجب مشاركته مع هذه المجموعة.