عاجل.. البيت الأبيض: واشنطن ستفرض غدا عقوبات جديدة على روسيا

أعلن البيت الأبيض أن واشنطن ستفرض غدا الخميس، عقوبات جديدة على روسيا، تشمل شخصيات سياسية واقتصادية، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن القوات الأوكرانية نجحت في دفع القوات الروسية للتراجع قليلا عن محيط العاصمة الأوكرانية كييف.

أوكرانيا: إجلاء 4554 شخصا من المدن المحاصرة عبر الممرات الإنسانية

وأعلن مسؤول أوكراني، أنه جرى إجلاء 4554 شخصا من المدن المحاصرة عبر الممرات الإنسانية.

وكان حلف شمال الأطلسي «الناتو»، أعلن استعداده لنشر أربع مجموعات قتالية جديدة في دول شرق أوروبا، لتعزيز موقفه الدفاعي، ومن المقرر أن يناقش قادة الحلف ذلك خلال قمتهم غدًا الخميس.