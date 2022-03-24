البنتاجون: القوات الروسية قصفت أوكرانيا بـ1200 صاروخ حتى الآن

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أن القوات الروسية بدأت تأخذ مواقع دفاعية شمال غرب العاصمة الأوكرانية كييف دون تقدم على الإطلاق، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل

وأضاف البنتاجون: «للمرة الأولى تشهد الأرض تراجعا للقوات الروسية في شمال شرق كييف، القوات الروسية تتراجع في خاركيف وتواجه مقاومة شرسة في محيط ماريوبول».

البنتاجون: القوات الروسية بدأت تأخذ مواقع دفاعية

ولفت البنتاجون، إلى أن القوات الروسية قصفت أوكرانيا بـ1200 صاروخ حتى الآن.

وتابعت وزارة الدفاع الأمريكية، أن القوات الروسية تتراجع في محيط العاصمة كييف وتركز جهودها على منطقة الشرق.

وأضافت الدفاع الأمريكية، أن القوات الروسية تخطط للقضاء على خطوط إمداد الأوكرانيين شرق البلاد.