الولايات المتحدة: توجيه أول شحنة عسكرية كبيرة إلى أوكرانيا قريبا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستوجه أول شحنة عسكرية كبيرة إلى أوكرانيا، قريبا، وفقا لما ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

وأوضحت واشنطن أن الشحنة العسكرية تعد من حزمة مساعدات قيمتها 800 مليون دولار.

الناتو سينشر مزيدا من القوات في الشرق الأوروبي

فى السياق، أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، أن الناتو سينشر مزيدا من القوات في الشرق الأوروبي، لتعزيز دفاعاته ضد روسيا.

وأشار إلى أن الحلف سيصادق خلال القمة التي تعقد غد الخميس، على 4 كتائب قتالية لنشرها في بلغاريا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا، ليرتفع بذلك عدد مجموعات القتال المنتشرة، إلى 8 مجموعات من البلطيق إلى البحر الأسود، فيما أكد أمين عام الحلف، أنه لن يجري إرسال قوات إلى الأراضي الأوكرانية.