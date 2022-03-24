عاجل.. مدبولي: راجعنا الموازنة لتكون أكثر تحوطا في ظل الأزمة العالمية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تخصيص احتياطي مقداره 130 مليار جنيه بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاستيعاب الجزء الأكبر من صدمات الأسعار نتيجة الأزمة الأوكرانية الروسية.

مدبولي: وضعنا الموازنة في ظروف طبعيية ويجري مراجعتها

وأوضح رئيس الوزراء أنه حتى إذا تم تمرير جزء من تكلفة الأسعار الزائدة بسبب الأزمة إلى المواطنين يكون جزء يسيرا.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده منذ قليل، أن الدولة حينما عمدت لوضع الموازنة للعام الجديد كان ذلك بناءً على الظروف الطبيعية، لكن تمت مراجعتها لتكون أكثر تحوطاً في ظل الأزمة العالمية.

رئيس الوزراء: مررنا جزء بسيطا من زيادات الأسعار للمواطنين

ولفت رئيس الوزراء إلى أن زيادات الأسعار حينما حدثت في مصر، تم تمرير جزء يسير وبسيط للمواطن، بالمقارنة مع ما يحدث في كل دول العالم، خصوصاً دول العالم المتقدمة، والتي مررت الزيادات بالكامل للمواطن.

وأشار إلى أنه لو ذكر البعض أن دخل المواطن في تلك الدول أعلى كثيراً من مصر، لكن تكلفة الحياه تضاعفت عليه، ليشعر المواطن بأنه يعاني، لكن في مصر الدولة تمتص جزء كبير من الصدمات، ونواصل جهودنا لتحقيق الحماية الاجتماعية.