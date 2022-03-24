المنشآت السياحية: المطاعم ستعمل خلال رمضان وفقا للتوقيت الصيفي

قال محمد فتحي عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ المطاعم ستعمل بداية من شهر رمضان المقبل وفقا للتوقيت الصيفي بحيث يكون غلق المطاعم والمنشآت السياحية في الساعة الواحدة صباحا مع السماح بمد ساعة إضافية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وفي أيام الاجازات الرسمية التي تقرها الحكومة .

مواعيد غلق المطاعم فى رمضان يتحدد الإثنين المقبل

وأضاف لـ«الوطن»، أن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تتابع مصير الطلب الذي تقدمت به إلي وزارة السياحة لمد مواعيد عمل المطاعم حتي الساعة 3صباحا خلال رمضان، لافتا إلى أن الموافقة على مد مواعيد الإغلاق حتى قبيل أذان الفجر بساعة ونصف، سيسهم في زيادة إقبال المواطنين المصريين والعرب علي تناول وجبات السحور بالمنشآت السياحية.

استعدادات المطاعم السياحية لاستقبال الرواد خلال رمضان

وأوضح أن غالبية المطاعم السياحية استعدت لاستقبال الرواد خلال شهر رمضان، موضحا أن هناك مئات الطلبات تلقتها المطاعم من مواطنين وسياح عرب سواء مجموعات أو افراد لحجز أماكنهم خلال وجبتي الإفطار والسحور، وتابع: «بعض المطاعم فضلا عن مسارح المنوعات والملاهي الليلية فضلت الغلق خلال شهر الصوم نظرا لتراجع الاقبال عليها وإجراء التجديدات والصيانة استعدادا لاستقبال الرواد خلال إجازات عيد الفطر المبارك وخلال الموسم السياحي الصيفي».

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إلى أن شهر رمضان المقبل سيشهد تواجد عددا جيدا من السياح العرب لاسيما السعوديين الذين يحرصون على قضاء شهر الصوم بمصر، منوها إلى أن عدم انتهاء العام الدراسي بالعديد من الدول العربية قلل إلي حد ما من التواجد العربي بمصر خلال الشهر الكريم.