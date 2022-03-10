«المنشآت السياحية» تطالب بتعديل مواعيد الغلق خلال شهر رمضان لـ3 صباحا

قال علي كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الغرفة تقدمت بطلب رسمي خلال الشهر الجاري لوزارة السياحة والآثار، لترفعه بدورها للجهات المسؤولة، وذلك لمد مواعيد غلق المطاعم السياحية خلال شهر رمضان المقبل حتى الساعة الثالثة صباحا.

وذكر «منصور»، أن الاستمرار في تنفيذ المواعيد الحالية لغلق المطاعم في الساعة 12 صباحا خلال شهر رمضان سيجعل غالبية المطاعم والمنشآت السياحية تلغي تقديم وجبة السحور، وتكتفي فقط بوجبة الإفطار خلال شهر الصوم.

عدم مد مواعيد الغلق يسبب خسائر للمطاعم

وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت لـ«الوطن»، أنه من غير المعقول أن يتناول المواطنون السحور قبل آذان الفجر بأكثر من 4 ساعات، لافتا إلى أن عدم مد مواعيد عمل المطاعم خلال رمضان حتى الساعة 3 فجرا سيعرض المنشآت والمطاعم السياحية لخسائر كبيرة خلال هذا الشهر، وسيترتب عليه إلغاء وردية الليل بالمطاعم.

وتابع «في الوقت الذي يتم فيه تحديد موعد غلق المطاعم السياحية في الساعة 12 صباحا، نجد على العكس مطاعم تابعة للمحليات تستمر في العمل حتى آذان الفجر».

مواعيد التوقيت الشتوي أم الصيفي خلال رمضان؟

وأشار «منصور» إلى أن الغرفة لا تعلم حتى الآن ما إذا كان سيتم تطبيق مواعيد غلق المحال والمطاعم السياحية خلال رمضان وفقا للتوقيت الشتوي الحالي أو التوقيت الصيفي، موضحا أنه وفقا للمواعيد الصيفية فإن مواعيد غلق المطاعم السياحية ستكون في الواحدة صباحا على أن يتم المد لساعة إضافية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، إضافة إلى أيام الإجازات الرسمية للدولة.

يشار إلى أن مواعيد غلق المطاعم والمنشآت السياحية تقضي فقط بمنع تواجد الرواد داخل المطاعم لتناول الطعام داخل المطعم، فيما تسمح باستمرار خدمات الديلفري و«تيك أواي» طوال اليوم.