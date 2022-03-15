المنشآت السياحية: 80% نسب إشغال المطاعم خلال شهر مارس الجاري

قال هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن نسب إقبال الرواد على تناول وجبتي الغداء والعشاء بالمطاعم السياحية منذ بداية شهر مارس الجاري وحتى الأن تراوحت ما بين 60 إلى 80%،لافتًا إلى أن تلك النسبة جيدة للغاية إذا ما قورنت بذات الفترة من العام الماضي، مٌعزيا تلك الزيادة إلى وجود أعداد معقولة من السياح العرب بمصر حاليًا .

وأضاف لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن يشهد شهر رمضان المقبل زيادة في نسب إشغال المطاعم، والمنشآت السياحية، لاسيما حال تمت الموافقة على طلب غرفة المنشآت السياحية بمد مواعيد إغلاق المطاعم السياحية حتى الساعة الـ 3 صباحا، موضحًا أن الاستمرار في مواعيد الغلق الحالية خلال رمضان سيؤدى إلى قيام العديد من المنشآت بإلغاء الوردية المسائية نظرًا لعدم إقبال المواطنين على تناول وجبة السحور بالمطاعم .

المطاعم لم ترفع أسعار الوجبات رغم زيادة أسعار الخامات

وأشار «وهبة» إلي أنه بالرغم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضروات والفواكه والمشروبات خلال الأيام الماضية، إضافة إلي اختفاء بعض الخامات التي تدخل ضمن مكونات الوجبات الغذائية التي يتم تقديمها بالمطاعم السياحية إلًا أن المطاعم لم ترفع الأسعار حتى الآن وتستمر في البيع وفقا للأسعار القديمة، معربًا عن آماله في أن يكون ارتفاع مكونات الوجبات الغذائية حاليًا ارتفاعًا مؤقتًا، وتعود بعدها الأسعار لطبيعتها مرة أخرى، وذلك حتى لا تضطر المطاعم لرفع أسعارها خلال الفترة المقبلة.

الغرفة تقدمت بحلول للسماح بتقديم الشيشة بالمطاعم

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم، أن الغرفة تقدمت لوزارة السياحة والآثار خلال الفترة الماضية، بالعديد من الحلول للسماح لها بتقديم الشيشة أسوة، بما تم في العديد من الدول الأوربية، والعربية التي سمحت بتقديم الشيشة وفقًا لاشتراطات معينة، موضحًا أن تلك الحلول شملت تقديم الشيشة بالأماكن المفتوحة فقط، واستخدام أدوات أحادية الاستخدام، أو إلزام الرواد بإحضار الشيشة الخاصة بهم.

ولفت إلى أن الغرفة لا ترى أي مبرر حاليًا لاستمرار منع تقديم الشيشة، في ظل السيطرة شبه التامة على فيروس كورونا محليًا وعالميًا، فضلًا عن التزام كافة المنشآت والمطاعم السياحية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.