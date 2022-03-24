برلماني: ملف تمكين المرأة شهد طفرة حقيقية في عهد الرئيس السيسي

قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنّ المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إيماناً منه بأهمية دور المرأة وحرصه المستمر على دعمها ومنحها الفرصة التي تستحقها لإثبات ذاتها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المرأة المصرية حصدت 162 مقعدا في برلمان 2021

وثمّن «عمار»، مشاركة الرئيس السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022، مشيراً إلى أنه على مدار السنوات الـ 7 سنوات الماضية فتحت للمرأة آفاق جديدة لم تكن موجودة من قبل، وحصدت المرأة المصرية في برلمان 2021، نحو 162 مقعدا، عقب قرار الرئيس بتعيين 28 عضوا في مجلس النواب، نصفهم نساء، وكذلك زيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ 2020 من خلال مضاعفة عدد مقاعد السيدات المعينات من 10 إلى 20 مقعدا وذلك ضمن 100 شخصية، أصدر الرئيس قراراً بتعيينهم في المجلس.

ولفت إلى أن دعم الرئيس للمرأة المصرية لم يتوقف عند هذا الحد بل امتد للاستراتيجية الوطنية لـ حقوق الإنسان على محور خاص بحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، فضلاً عن تعيين المرأة ولأول مرة فى التاريخ قاضيه بمجلس الدولة، وغيرها من المناصب القيادية والتنفيذية في كافة القطاعات.

وأشار عضو مجلس النواب، كذلك إلى العديد من التشريعات التي أقرها البرلمان لصالح المرأة فقد تم تغليظ عقوبة التحرش الجنسي لتصل إلى 7 سنوات، وكذلك تغليظ عقوبة ختان الإناث لتصل إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

وأكد النائب حسن عمار، أن الرئيس حريص دائماً على توجيه الشكر والتقدير لدور المرأة المصرية في كافة المناسبات الخاصة بها.