تكريم الأم المثالية بشركات المياه 2022.. آخر موعد للتقديم بالمسابقة

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن غدا الموافق 18 من شهر فبراير الجاري آخر موعد لتلقي طلبات الترشح لمسابقة الام المثالية لعام 2022 للشركة القابضة وللشركات التابعة لها بإدارات العلاقات العامة بالشركات.

الشروط التي يجب توافرها للمتقدمات بطلبات الترشح لمسابقة الأم المثالية لعام 2022

وحددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي 6 شروط يجب أن يتم توافرها للمتقدمات بطلبات الترشح لمسابقة الأم المثالية لعام 2022 وهي كالتالي

- أن يكون طلب الترشيح معتمد من الإدارة العامة للعلاقات العامة للشركة التي تعمل بها مقدمة الطلب مع مراعاة ألا تزيد عدد المرشحات عن واحدة فقط من كل شركة.

- أن يتضمن الطلب قصة عطاء حقيقية قدمت من خلال نماذج مشرفة للمجتمع.

- أن يكون الأبناء من الحاصلين على مؤهل عال ويستثى هذا الشرط «قادرون باختلاف».

- ألا يقل سن المرشحة عن 50 عاما.

- ألا يزيد عدد الأبناء عن ثلاثة.

- سيتم اختيار عدد 8 مرشحات من الشركة القابضة وشركاتها التابعة لتكريمهم في احتفال عيد الأم.

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى أنه يجب أن يتضمن طلبات الترشح لمسابقة الأم المثالية لعام 2022 البيانات التالية:

- الاسم

- الوظيفة

- آخر مؤهل حصلت عليه الأم المترشحة

- رقم التليفون

- جهة العمل

- عدد الأبناء

- الحالة الاجتماعية

- السيرة الاجتماعية للأم وقصة نجاحها في تربية أبنائها.

- صورة من المؤهل الدراسي للأبناء وشهادات التقدير التي حصل عليها الأبناء في المجالات العلمية والرياضية والفنية إن وجدت.

- صورة شهاد ميلاد الأبناء.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- عدد 2 صورة شخصية حديثة.

تكريم القيادات التي ساهمت في خدمة المواطنين

وكرمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا خلال احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات من العاملات بالشركة العام الماضي هبة بدوي رئيس قطاع الموارد البشرية والتدريب وعضو مجلس إدارة بالشركة على رأس الأمهات المثاليات بالشركة كنموذج من القيادات التي نالت إعجاب الشعب المنياوي لتفانيها في العمل ومساعدة المواطنين من أبناء المحافظة.