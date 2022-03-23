تفاصيل الاجتماع الأول لـ«حقوق الإنسان» مع الوزارات.. خطط وتجارب وحملات

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، متمثلا في لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، الاجتماع التنسيقي الأول مع ممثلي قطاعات حقوق الإنسان بالوزارات لمناقشة أطر التعاون لإعداد وتنفيذ برامج التثقيف والتوعية بحقوق الإنسان، والاتفاق على أدوات التنفيذ بمقر المجلس في التجمع الخامس، برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، نائب رئيس المجلس، وعبد الجواد أحمد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

الوزارات المشاركة في الاجتماع

وشارك في الاجتماع 17 من ممثلي قطاعات ووحدات حقوق الإنسان بوزارات «الداخلية، العدل، النيابة العامة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التضامن الاجتماعي، البيئة، الشباب والرياضة، والأوقاف، وزارة التعاون الدولي، التربية والتعليم - الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة - الهيئة العامة للاستعلامات».

وافتتح اللقاء السفير الدكتور محمود كارم نائب رئيس المجلس بالترحيب بالحضور، والحديث عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها أحد أهم الإنجازات في مجال حقوق الإنسان وعن دور المجلس في متابعتها وتنفيذها، كما أكد ضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين كافة أصحاب المصلحة سواء على المستوى الرسمي وغير الرسمي في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، والإشادة بالدور الذي يقوم به الحضور كممثلين عن وحدات قطاع حقوق الإنسان بالوزارات في الدولة.

نشر ثقافة حقوق الإنسان

وتناول الاجتماع عرض خطة الحملة القومية لنشر ثقافة حقوق الإنسان على مستوى الجمهورية، التي يعتزم المجلس إطلاقها خلال عام 2022-2023، وأوجه التعاون والتنسيق المستقبلية.

كما قام المشاركون بعرض التجارب الخاصة بالتعامل مع حقوق الإنسان من خلال قطاعات حقوق الإنسان بمؤسساتهم، لا سيما فيما يتعلق بنشر ثقافة حقوق الإنسان.

وأوصى المشاركون بضرورة الاستفادة من كافة الجهود والموارد المجتمعية لرفع الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان، مع وضع خطة عمل تشارك فيها جميع الجهات المعنية، وتساهم في دعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني.