صالحة مرعي الأم المثالية البديلة: تكريم الرئيس محا سنوات التعب والشقاء

بحماس يكسوه بعض الخوف والتوتر تسير السيدة الخمسينية تجاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليكرمها عن رحلة كفاحها مع أبناء شقيقتها المتوفاة، في حفل تكريم الأمهات المثاليات لعام 2022 من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، الذي أقيم بمركز المنارة للمؤتمرات في التجمع الخامس صباح اليوم.

التكريم وسام للفخر والاعتزاز

صالحة مرعي، الأم المثالية البديلة من محافظة القاهرة، قالت خلال حديثها لـ«الوطن»، إنها لم تكن تتوقع مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجها لوجه، كما أنها سعيدة برؤيته وتكريمه لها، معتبرة ذلك وساما للفخر والاعتزاز برحلة كفاحها مع أبنائها، موضحة أن هذا التكريم محا سنوات تعبها وشقائها.

الخوف والتوتر من مقابلة الرئيس

وأشارت الأم المثالية البديلة إلى أنها خلال صعودها على المسرح لمقابلة الرئيس وتكريمها، كانت تشعر بالخوف والتوتر، قائلة: «كنت خايفة ومش عارفة أتكلم أقول إيه مع الريس لكنه كان بيسحب مني الكلام عشان أضيع التوتر وخوفي من الوقفة قدامه لكن أنا في سعادة ما بعدها سعادة».

صالحة مرعي: «الرئيس أب للشعب المصري»

وتابعت «صالحة» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأب للشعب المصري، قائلة: «عمري كله عدى ومشوفتش حد بيحب الريس بتاعه زينا كل اللي يقع في مشكلة يدور عليه هو أبونا والشعب كله أولاده»، ودعت له قائلة: «ربنا يحفظك ويحميك لينا وللبلد يا ريس أنت كريم وحنين وربنا يرزقك».

رعاية أبناء شقيقتها المتوفاة

وقالت صالحة مرعي، إن شقيقتها توفيت بمرض السرطان بالدم، وتركت طفلين أكبرهما 9 سنوات، والأصغر 8 سنوات، مشيرة إلى أنها اهتمت برعاية أبناء شقيقتها المتوفاة، وبعد ذلك عرض عليها زوج شقيقتها الزواج فقبلت خوفًا على الأطفال، وقامت بتربيتهم ورعايتهم، واهتمت بتعليمهم وتنشئتهم تنشئة صالحة، حتى رزقها الله بطفلة من ذوي الهمم.

مرض الزوج بالسكري

وأضافت الأم المثالية البديلة، أنها بعد فترة من الزواج مرض الزوج بالقدم السكري، ما أدى إلى ضعف البصر، وعدم قدرته على العمل، موضحة أن المرض استمر معه نحو 10 سنوات، ما أدى إلى بتر القدم اليسرى وجزء من اليمنى، وظلت ترعاه حتى توفاه الله منذ 3 سنوات.