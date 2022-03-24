زيارة مفاجئة لوفد «صحة النواب» إلى مستشفى أرمنت في الأقصر

تفقد الوفد البرلماني للجنة الصحة بمجلس النواب خلال زيارته لمحافظة الأقصر مركز طب الأسرة في مستشفى أرمنت، بشكل مفاجئ، اليوم.

والتقى أعضاء الوفد مع المواطنين واستمعوا لكافة المشكلات التي يعانون منها وتعرفوا على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

ويأتي تفقد الوفد البرلماني لمستشفى أرمنت اليوم، ضمن جولة لوفد لجنة الصحة بمجلس النواب بدأت أمس في محافظة الأقصر، لمتابعة أعمال تطوير مستشفيات التأمين الصحي الشامل.

وفد الصحة يتفقد تطوير مستشفيات الأقصر

وتفقد وفد لجنة الصحة عدداً من المستشفيات في مراكز محافظة الأقصر للوقوف على أعمال تطوير بعض المستشفيات.

وتستمر الزيارة الميدانية للوفد البرلماني 3 أيام، حيث تفقد الوفد أمس مبني الهيئات وزار مستشفى الكرنك بالأقصر وتفقد أعمال التطوير لمستشفى الأقصر الدولي ومجمع الأقصر الدولي وبندر الأقصر، ومركز طب الأسرة الجديد.

كما يقوم الوفد البرلماني اليوم بزيارة مستشفى حورس ومركز طب الأسرة بالقرنة وكذلك المركز الطبي بمنشأة العماري ومستشفى طيبة بإسنا، مرکز - اسنا.

ومن المقرر أن يلتقي وفد لجنة الصحة برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة اليوم محافظ الاقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

ويضم الوفد البرلماني الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بـمجلس النواب والدكتور محمد الوحش والدكتور محمود حمدي أحمد أبو الخير وكيلا اللجنة والدكتور کریم بدر أمين سر اللجنة والدكتورة سهير عبدالحمید والدكتورة عبلة الألفي والدكتورة إيناس عبد الحليم و الدكتورة راوية مختار الدكتورة ايرين سعد والدكتور محمود عزب.