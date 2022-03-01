لجنة الصحة بـ«الشيوخ»: ندرس تجارب 6 دول لحل أزمة الكثافة السكانية

كشف الدكتور محيي حافظ، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تفاصيل تعامل اللجنة مع مقترحات مواجهة الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن اللجنة أحيل إليها مقترحًا بدراسة قضية الزيادة السكانية؛ وشكلت لجنة من الصحة وحقوق الإنسان، واستضافوا 7 وزراء ومفتي الديار المصرية وموفدين عن الكنيسة والأزهر، على مدار 3 شهور، وخلال هذه اللقاءات استمعوا لآراء العديد من الجهات المعنية من أكثر من 35 دراسة قدمت منذ عام 1950 حتى الآن؛ وخلصوا إلى عدة أمور مهمة.

دراسة تجربة 6 دول

وأوضح «حافظ» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أنه جرى دراسة تجارب 6 دول استطاعت تخفيض معدل النمو السكاني، مشيرًا إلى أنه جرى ربط هذه الأمور بالخطة المقترحة للدولة 2030 ورؤية مصر بخصوص الزيادة السكانية، مشددًا على أن المشكلة السكانية كما عرفها المسؤولين هي الأخطر بعد الإرهاب.

اليابان اتخذت نهج تنمية الأسرة بشكل إيجابي

وكشف عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ عن طرق مواجهة الزيادة السكانية، لافتًا إلى أنهم سيعرضون الحل الجذري لهذا الموضوع على الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، موضحًا أن هذا الحل سينهي هذا المشكلة في مصر عبر دراسة تشرح أن العالم مقسم ثلاث أقسام في هذا الصدد فهناك من فرض عقوبات، وهناك دول استخدمت السطوة الدينية، لافتًا إلى أن إيران عملت «غسيل مخ» للمواطنين، وهناك دولة مثل اليابان اتخذت نهج تنمية الأسرة بشكل إيجابي.

وأشار أنه جرى الجمع بين التشريعات التي يجب أن تغلظ وليس عقوبات، ومنها أمور متعلقة بالقوانين الموجودة فعليًا، و«استرشدنا بالمؤسسة الإسلامية والمسيحية ولقينا تطابقًا هائلًا، وقالوا إن تحديد النسل أمر جائز»، مؤكدًا أنه سيجري العمل على محور تنمية الأسرة لحل هذه القضية.