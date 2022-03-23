بعد تكريمها من السيسي.. فريدة الشوباشي أول امرأة تترأس مجلس النواب

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الكاتبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، رئيس جمعية حقوق المواطن بمصر، خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2022، التي أقيمت اليوم.

وتعد الكاتبة الصحفية واحدة من نماذج المرأة المصرية العاملة الناجحة التي استطاعت أن تسطر اسمها بين نماذج المرأة في مصر التي حققت نجاحات سواء على مستوى الكتابة أو تقديم البرامج وكذلك في مجلس النواب، فهي تمتلك تاريخا من العطاء تستعرضه «الوطن»، خلال هذا التقرير.

فريدة الشوباشي

النائبة فريدة الشوباشي، أو الكاتبة حيث تعتز بهذا اللقب، هي أول مرأة ترأس البرلمان، حيث شهدت الجلسة الإجرائية لمجلس النواب الحالي ما لم يشهده مجلس من قبل في الحياة النيابية، حيث أنها أكبر الأعضاء سنًا في المجلس، وعندما ترأست الجلسة كان عمرها 83 عاما.

وهي من مواليد محافظة القاهرة، وتحديدًا من منطقة حلوان، تزوجت فريدة من الكاتب اليساري علي الشوباشي، نجل الأديب المعروف محمد مفيد الشوباشي، وتوفى زوج فريدة الشوباشي عام 2001.

من هي فريدة الشوباشي

شهدت محركات البحث تساؤلات عديدة حولها خلال الدقائق القليلة الماضية، بعدما كرم الرئيس السيسي الكاتبة فريدة الشوباشي، خلال احتفالية اليوم.

وتقلدت الكاتبة الصحفية مناصب عديدة، فبجانب عضوية مجلس النواب، فهي رئيسة جمعية حقوق المواطن في مصر، بالإضافة إلى أنها تمتلك العديد من الكتابات والمقالات في عدد من الصحف.

يشار إلى أن الشوباشي كان لها برنامج باسم «مطلوب للتعقيب» تم اذاعته على قناة النيل للأخبار، حيث كان البرنامج من نوعية البرامج السياسية الاجتماعية.

يذكر أن فريدة الشوباشي استطاعت خلال رحلتها ان يكون لها عدة مؤلفات منها «عبارة غزل» و«الخاتم والخاتم» هي مجموعة قصصية.