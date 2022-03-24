تجديد حبس ربة منزل وزوجها قتلا موظفا بالمعاش.. «قطعوه ورموه في الصحراء»

قرر قاضى المعارضات بمحكمة طوخ الجزئية تجديد حبس ربة منزل وزوجها 45 يوما على ذمة القضية لقيامهما باستدراج موظف بالمعاش وقتله طعنا بالسكين وتقطيع جثته وإلقائها فى صحراء حلوان بمحافظة القليوبية.

اعترافات المتهمة بقتل موظف بالمعاش

وأدلت المتهمة الاولى باعترافات تفصيلية امام المحكمة حول ارتكابها الواقعة، حيث قالت انها اتصلت تليفونيا بالمجنى عليه بناء على اتفاق مسبق بينها وبين زوجها على استدراجة من مسكنه فى قرية العمار دائرة مركز شرطة طوخ الى إحدى الشقق بمنطقة حلوان وعقب وصوله للشقة فى الميعاد المحدد كان زوجها يختبئ بداخلها حيث انهال عليه طعنا بالسكين فى جميع انحاء جسده حتى خارت قواه وسقط قتيلا فى الحال .

اضافت المتهمة ان زوجها اثناء التعدى عليه أصيب بجرح قطعى فى يده فقامت باصطحابه عقب التأكد من وفاة المجنى عليه الى أحد المستشفيات لإسعافه وبعد ان أجرت له الاسعافات الاولية عادا مرة أخرى الى الشقة محل الواقعة ثم قامت المتهمة بتقطيع جثة المجنى عليه الى اجزاء باستخدام سكين ووضعت الأجزاء وملابسه ببعض الأكياس البلاستيكية وقالت انها قامت بالتخلص من تلك الأكياس بإلقائها بأماكن متفرقة بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لمحل سكنهما فى منطقة حلوان وقامت بحرق متعلقات المجنى عليه.

ولفتت المتهمة إلى أنه لتضليل أجهزة الامن تركت أثناء وجودها بالمستشفى بصحبة زوجها هاتفا محمولا ملك القتيل فى غرفة الاستقبال وقام زوجها ببيع هاتف آخر للقتيل ايضا لأحد الاشخاص.

اعترافات الزوج

وبسؤال زوجها أيد ما جاء فى اقوال زوجته المتهمة الاولى وأرشدا عن مكان إلقاء أشلاء الجثة وتم ضبط كيس بلاستيكى به بعض رفات عظام آدمية عثر عليه بمكان الإلقاء .

وقامت المتهمة وزوجها بتمثيل الجريمة امام جهات التحقيق وفريق البحث الجنائى الذين انتقلوا للشقة مكان الواقعة وعثر بها على السكين المستخدم فـى الواقعة وعليه آثار دماء قديمة كما تبين وجود آثار قديمة لبقعة دماء بأرضية الشقة.

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تفاصيل العثور علي جثة طوخ

البداية بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة طوخ من ربة منزل ونجلها مقيمين فى قرية العمار بدائرة المركز بغياب زوج الاولى ويدعى " ع س ع " عقب خروجه من مسكنهم ولم يشتبها فـى غيابه جنائياً.

تم إخطار مدير أمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام حيث تبين أن وراء تغيب المذكور إحدى السيدات وزوجها مقيمين بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بقتل الـمتغيب واعترفت المتهمة الأولى بوجود خلافات بينها وبين المجنى عليه وعلى أثر ذلك اتفقت مع زوجها على التخلص منه.

ونجحت جهود الأجهزة الأمنية فى ضبط المتهمين وعثرت على أحد الأكياس وبه رفات القتيل وتكثف الجهود لضبط باقى الاكياس وأحيلا للنيابة فأمرت بحبسهما وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة وسؤال أهلية القتيل .