السيسي يتابع منظومة الإعداد والتدريب لطلاب أكاديمية الشرطة

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى فجر اليوم زيارة تفقدية لمقر أكاديمية الشرطة، حيث كان في استقباله اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وقيادات أكاديمية الشرطة.

زيارة الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ زيارة الرئيس إلى أكاديمية الشرطة تأتي في إطار حرصه على متابعة منظومة إعداد وتدريب أبنائه من طلبة كلية الشرطة، حيث استهل الزيارة بمشاهدة اصطفاف الطلبة والطالبات الجدد بأرض العروض في الكلية، وألقى كلمة لتهنئة الطلبة على الالتحاق بالكلية، ونيل شرف الانضمام إلى هيئة الشرطة التي يسهر رجالها على حماية أمن الوطن والمواطن.

منظومة إلكترونية لتقييم طلاب أكاديمية الشرطة

واطلع الرئيس على المنظومة الإلكترونية لتقييم الطلبة في شتى المجالات، والتي يتم من خلالها المتابعة الدورية والتقييم المستمر لمستوى طلبة الكلية، ثم تفقد ميدان التحدى والقوة البدنية ومشاهدة الطلبة والطالبات أثناء أدائهم تدريبات اللياقة البدنية المتنوعة، واجتياز بعض الموانع، والتي أظهر الطلبة والطالبات خلالها المستوى المتميز الذي وصلوا إليه بدنيا ومهاريا.

كما تفقد الرئيس حمام السباحة الأوليمبي في الكلية وشاهد الطلبة أثناء أداء قفزة الثقة، ثم اتجه إلى مجمع ميادين التدريب القتالي حيث يتم تدريب طلبة وطالبات الكلية على أعمال الاقتحام والقتال التكتيكي، وشاهد من داخل مركز التحكم والسيطرة عرضا تقديميا عن الميادين التدريبية المختلفة بالمجمع، فضلا عن عدد من البيانات التدريبية المختلفة بالمجمع مثل الرماية بالمحاكاة.

واختتم الرئيس جولته في المجمع بمشاهدة بيان تدريب عملي للرماية، وتلا ذلك زيارته إلى نادي الفروسية، حيث استمع إلى شرح تفصيلي لأنواع الخيول العربية الأصيلة التابعة لخيالة الأكاديمية.

ودار حوار مفتوح بين الرئيس والطلبة، بشأن أبرز القضايا والمستجدات على الساحة الداخلية وجهود الدولة على مستوى الجمهورية، من خلال سلسلة المشروعات القومية الكبرى، وكذلك آخر المستجدات والأزمات على المستوى الدولي وتداعياتها على الاقتصاد المصري، وجهود الدولة لاحتواء تلك التداعيات.

وفي ختام الزيارة التفقدية توجه الرئيس إلى مقر زيارة أولياء أمور الطلبة والطالبات الجدد، وألقى كلمة بهذه المناسبة، مقدّما التهنئة والشكر لهم على تقديم أبنائهم للالتحاق بهيئة الشرطة، حيث يتم إعدادهم وتأهيلهم ليكونوا حماة أمن مصر في المستقبل القريب مع زملائهم من رجال القوات المسلحة البواسل.