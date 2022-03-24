الحاجة مكة عن مقابلة السيسي: حاسة إني اتولدت من جديد (فيديو)

أعربت الحاجة مكة عبدالمولى، أكبر رائدة ريفية في مصر، عن سعادتها الغامرة بعرض فيلم تسجيلي يحمل اسمها في احتفالية المرأة التي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته انتصار السيسي، أمس، الأربعاء، حيث حمل الفيلم اسمها «أبواب مكة».

وقالت عبدالمولى في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «الناس كلها أعجبت بالفيلم، وأعجبت بيا وباللي حققته، وقلت إن اللي وصلتله جزاء من الله، عشان بخدم الناس».

وأضافت: «لما الفيلم اتعرض، قلت للرئيس، يا ريس أنت مقولتش حاجة عن الفيلم، وقلت له، أنا لسه هتكلم، خلاص أنا جيالك، ونزل سلم عليّا، وقلت له أنا أول مرة أحس بالسعادة، وإني عايشة على الأرض، عشان شوفتك».

وتابعت: «قولتله أنا عاوزة أروح عندك في القصر، وقلت له يمكن حد يعترضني ويقولي متخشيش، وضحك معايا، وقالي إنّي سيدة عظيمة، وحاسة إني اتولدت من جديد، عشان سلمت عليه».

السيدة المصرية تستاهل كل خير

وأوضحت: «السيدة المصرية تستاهل كل خير، هي الأم والأخت والزوجة والعمة والخالة"، لافتةً إلى أنها تشارك في العمل منذ 33 سنة سنة وتبرعت بجزء من بيتها لبناء مشغل.

مكة تقاطع الرئيس

وفي احتفالية الأمس، قاطعت الحاجة مكة، الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته باحتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2022، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، مطالبة بالتقاط صورة تذكارية معه، ورد عليها الرئيس «حاضر هنتصور ونعمل كل حاجة متزعليش خالص».