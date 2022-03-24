صقيع وبرك مياه بالإسكندرية لليوم الثاني.. والمحافظ لـ المواطنين: التزموا منازلكم

استمرت حالة الطوارئ في الإسكندرية، اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي نظراً للأجواء الشتوية العصيبة التي نتجت عن الصقيع الشديد والرياح الشديدة، فضلا عن الأمطار الغزيرة التي تتساقط منذ فجر أمس، ما يصعب حركة المواطنين ويزيد من تراكم المياه في الشوارع الداخلية.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وشهد اليوم الخميس، سقوط أمطار متوسطة الشدة، تزداد غزارتها أحياناً، خاصةً على شمال الإسكندرية، على فترات متقطعة، حيث تنشط الرياح، وتتراوح سرعتها بين 50 و60 كيلومتراً في الساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين 2.5 و3 أمتار.

تعطيل الدراسة في الإسكندرية

وأصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الخميس، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية للطلاب والمعلمين، في نطاق المحافظة، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية، وذلك لليوم الثاني على التوالي، خاصةً بعد ما شهدته مدينة الإسكندرية من تقلبات الطقس.

المحافظ للمواطنين: التزموا منازلكم

وطلب الشريف من أبناء المدينة الساحلية، ضرورة التزام منازلهم نظراً للأجواء الشتوية الشديدة التي تضرب المحافظة، مشدداً على عدم النزول إلى شوارع المدينة إلا في حالة الضرورة القصوى حفاظاً على سلامتهم.

وتبع ذلك منح العاملين المعينين ضمن نسبة 5%، وكذلك الموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن 12 سنة، إجازة استثنائية الخميس، ويستثنى من ذلك، القيادات وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

طوارئ للتعامل مع الأمطار

من جهته شدد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، على تواجد كافة العاملين في شوارع المدينة من أجل كسح المياه والعمل على تصريف تراكم الأمطار عبر شنايش الصرف الصحي أو من خلال عربات الشفط، مؤكدا التعامل مع الأمطار وسحب المياه في الشوارع، خاصة مع تساقط الثلج على فترات متقطعة.