«صرف الإسكندرية»: المرور لم يتعطل في أي شارع رئيسي بسبب المطر (فيديو)

قال اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، إنّ هيئة الأرصاد الجوية أبلغت المحافظة منذ الإثنين الماضي بتوقعات حدوث تقلبات جوية واحتمال سقوط أمطار متوسطة وغزيرة وأحيانا رعدية، وبالتالي تم رفع حالة الاستعداد منذ يوم صباح الثلاثاء، استعدادا لهذه النوة.

استعدادات الصرف الصحي لنوة الإسكندرية

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي محافظة الإسكندرية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أنّ بعض الأمطار بدأت خفيفة في نهاية يوم الثلاثاء، ومنذ فجر الأربعاء تساقطت أمطار شديدة ورعدية: «وزعنا السيارات والبدالات بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في المحافظة، وموجودين على مدار الساعة لحد ما تنتهي حالة عدم الاستقرار».

وتابع: «ننشر أكثر من 100 سيارة و40 بدالة كما جهزنا 200 محطة، وكل القيادات في الشارع، والإجازات متوقفة للتعامل مع التغيرات الجوية، ولم يتعطل شارع أو مكان رئيس في الإسكندرية بالكامل، ونتعامل مع التجمعات بشكل فوري».

توقعات باستمرار سقوط الأمطار اليوم وغدا

وأردف أنّ هناك توقعات بـ سقوط أمطارمن متوسطة إلى غزيرة، وقد تشهد بعض التقلبات في فترة الليل غدا، وبالتالي فحالة الطوارئ مستمرة حتى إبلاغ المحافظة باستقرار حالة الطقس.

وشدد نافع، على أنّ «محافظ الإسكندرية يتابع الوضع معنا عن كثب، وكل رؤساء الأحياء والقيادات ومسؤولي شركات المرافق تعمل على قلب رجل واحد حتى لا يُضار مواطن في المحافظة».