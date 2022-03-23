انطلاق فعاليات الموسم الثقافي والفني لجامعة الإسكندرية السبت المقبل

أعلن الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن بدء فعاليات الموسم الثقافي والفني لجامعة الإسكندرية، وذلك اعتبارا من يوم السبت المقبل 26 مارس 2022، موضحا أن الفعاليات ستبدأ بحفل موسيقى بقاعة المؤتمرات الكبرى بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئه التدريس بسموحة.

صالون ثقافي شهري لجامعة الإسكندرية

وأضاف أبو النجا، في بيان اليوم، أن قطاع خدمة المجتمع قام بتخصيص لجنة لتنظيم فعاليات الموسم الثقافي الذي سيتضمن عقد صالون ثقافي شهري لجامعة الإسكندرية حول قضايا الفكر والأدب والإبداع، تستضيف فيه الجامعة كتاباً ومؤلفين ومبدعين في حوار مفتوح مع مجتمع جامعة الإسكندرية من أعضاء هيئة التدريس وعاملين وطلاب، بالإضافة إلى تنظيم ندوات لمناقشة القضايا المجتمعية والبيئية المثارة على الساحة، يشارك فيها أكاديميون وخبراء، بالإضافة إلى ممثلين من جمعيات ومؤسسات من المجتمع المدني المختلفة، كما تتضمن تلك الفعاليات أيضاً تنظيم عروض مسرحية وسينمائية وموسيقية لطلاب جامعة الإسكندرية بهدف تبني المواهب الفنية والثقافية.

تنظيم القافلة الطبية المجتمعية الشاملة

وقدم نائب رئيس الجامعة الشكر لكل من ساهم وشارك في إعداد وتنظيم القافلة الطبية المجتمعية الشاملة برئاسة الدكتور عبد المنعم فوزي، الأستاذ المتفرغ بكلية الطب، والتي أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى منطقة مطروح وسيوة خلال الفترة من 14 إلى 18 مارس الماضي لخدمة المناطق الأكثر احتياجا، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

واستعرض الدكتور عبدالمنعم فوزي الدور الذي قامت به القافلة خلال هذه الفترة، موضحا أنه تم الكشف على 332 حالة بمطروح و567 حالة بسيوة في تخصصات النساء والتوليد وأورام الأطفال والباطنة والعلاج الطبيعي والأمراض الجلدية والجراحة العامة والمناظير، وفي الجانب البيطري تم توقيع الكشف على الحيوانات والماشية والأغنام والدواجن، مؤكدا أنه تم إجراء عمليات قيصرية، بالإضافة إلى تقديم خدمات توعوية وخدمية لأهالي المنطقة.

تقديم الدعم الفني لمراكز السلامة والصحة المهنية

وأكد الدكتور فهمي شارل المشرف على مركز جامعة الإسكندرية للسلامة والصحة المهنية، على ضرورة الاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل منشآت الجامعة، لافتاً إلى أن المركز يقدم الدعم الفني لمراكز السلامة والصحة المهنية داخل الجامعة، وذلك من خلال تنظيم دورات تدريبية بأسعار مخفضة لمنتسبي جامعة الإسكندرية وأيضا للجهات الخارجية.

كما أكّد ضرورة وجود متدربين في هذا المجال للعمل بمنشآت الرعاية الصحية والصناعية، مضيفا أن المركز ينظم ورش عمل تعمل بنظام ToT في القطاع الطبي والعلوم الإنسانية والاجتماعية، مضيفا أنه سيتم عمل لقاءات دورية لوكلاء خدمة المجتمع بالكليات للتعريف بمتطلبات تنفيذ معايير السلامة والصحة المهنية وتفعيل دور لجان السلامة والصحة المهنية داخل الكليات.