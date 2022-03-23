«تعليم الإسكندرية»: التركيز على التعليم الفني لمواكبة سوق العمل عالميا

أكد الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن هناك تركيز على التعليم الفني بكل أنواعه «زراعي، صناعي، تجاري، فندقي»، لكون التعليم الفني أهم ركيزة للتنمية في بناء مصر المستقبل لمواكبة سوق العمل محليا وعالميا، مطالبا بتنظيم مؤتمر خاص بالتعليم قبل الجامعي من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية.

التركيز على التدريبات الفنية في منظومة تطوير التعليم

وأشاد «سعد» في بيان على هامش أسبوع التعليم الذي تستضيفه مكتبة الإسكندرية، بدور الوزارة في التنمية المهنية للمعلمين في التنسيق لبرامج التدريب بتحديد الاحتياجات التدريبية والتركيز على التدريبات الفنية في منظومة تطوير التعليم للصفوف الأولى والصف الرابع الابتدائي مع التأكيد على ضرورة متابعة وقياس أثر التدريب.

مكتبة الإسكندرية صرح عظيم يفخر به العالم

وأوضح أن مكتبة الإسكندرية كانت ومازالت صرحًا عظيما يفخر به العالم أجمع، فهي منارة العلم والعلماء، كما أشاد بدور المكتبة في تنظيم أسبوع التعليم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وعدد من الجامعات والمؤسسات المعنية بالتعليم، لاستعراض الوضع الحالي للتعليم في مصر والتحديات التي يواجهها والجهود المبذولة، وإلقاء الضوء على أهمية التعليم والتعلم الذاتي كأكبر مورد متجدد للإنسانية.

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية بجامعة الإسكندرية، وأميرة فؤاد مساعد مدير برامج التعليم باليونيسيف، والدكتورة هدى بشير عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، ونادية فتحي وكيل المديرية، ونجلاء سليم مدير عام التعليم العام، ومديري عموم الإدارات التعليمية الثماني، ولفيف من مديري المدارس والمعلمين والطلاب وأولياء الأمور ومؤسسات المجتمع المدني.