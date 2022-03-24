محافظ القليوبية يقود حملة إزالات للمباني المتعارضة مع الدائري

واصل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولاته الميدانية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإنتظام العمل بالمشروعات الجارية بقطاعات المحافظة .

جولة للمحافظ في 4 مدن

وبدأ محافظ القليوبية الجولة بتفقد أعمال إزالة المباني المتعارضة مع توسعات الطريق الدائري بمدن الخانكة والخصوص وقليوب وشبرا الخيمة لدفع الأعمال للوقوف على نسب التنفيذ والوقوف على المعدات والمستلزمات الإنشائية لضمان عدم تأثيرها على الحركة المرورية بنطاق المحافظة، حيث وجه المحافظ بزيادة عدد المعدات وتكثيف العمالة للانتهاء من إزالة جميع المباني المتعارضة مع إنشاء طريق الخدمة قبل حلول شهر رمضان المبارك ضمن أعمال توسعة الطريق الدائري.

جاء ذلك، في إطار تنفيذ أعمال مشروع توسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية، والذي ينفذ من خلال وزارة النقل وبالتعاون مع محافظه القليوبية وذلك لما يمثله المشروع من أهمية مرورية كبيرة بالمحافظة، واختصار الوقت الزمني الذي تقطعه المركبات.

مشروع تطوير الدائري

وأكد الهجان مواصلة جهود إزالة العقارات المتعارضة مع مسار توسعات الطريق الدائري لما له من أهمية مرورية كبيرة بالمحافظة لاختصار الوقت الزمني للمركبات وتأتي أعمال التوسعة ضمن جهود الدولة فى التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى، والتي تشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى 8 حارات مرورية بكل اتجاه، وكذلك تطوير جميع المداخل والمخارج، والتي ستحقق طفرة كبيرة فى السيولة المرورية وتنظيم عملية انتقال المواطنين .

في سياق آخر تابع اليوم الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الأعمال الإنشائية بمراكز شباب مدينة قها وسنديون حيث تم الانتهاء من أعمال قاعة الأفراح المفتوحة بمركز شباب مدينة قها بنظام حق الانتفاع bot، وكذلك حمام السباحة.

وأشار الصبروط إلى أن نسبة انتهاء الاعمال الإنشائية تصل إلى 80% من حجم الإنجاز، وكذلك إنشاء محلات الدور الثاني والذي وصلت نسبه الإنجاز به إلى 50%، كما تمت متابعة الملعب القانوني ومخاطبة الوزارة لبحث أسباب توقفه.

وكلف الصبروط المهندسة شيماء عاصم مدير الادارة الهندسية بالمديرية والتي رافقته في جولة المتابعة بضرورة إنجاز باقي الاعمال وفقا للجدول الزمني الموضوع لها وعرض تقرير دوري مفصل عن حجم الاعمال الإنشائية بالمشروعات الاستثمارية.