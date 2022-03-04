محافظ القليوبية يضبط واقعتي تلويث للبيئة في جولة مفاجئة

ضبط اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جرارًا زراعيًا يقوم بإلقاء مخلفات الصرف الصحي بالمصرف الزراعي بقرية سندنهور، وذلك خلال جولة ميدانية للمحافظ بمركز بنها و3 مدن أخرى.

على الفور، وجَّه المحافظ بتحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على الجرار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وتطبيق أقصى العقوبات لتحقيق الردع العام.

متابعة النظافة والإشغالات

وتفقد محافظ القليوبية 4 مدن بالمحافظة لمتابعة أعمال النظافة بالشوارع وخلوها من الإشغالات والمخالفات، كما تفقد المشروعات الجاري تنفيذها لدفع الأعمال وتذليل العقبات والمشكلات.

تفاصيل جولة محافظ القليوبية

تفقد المحافظ مدن بنها، وحي شرق، وحي غرب شبرا الخيمة، والخصوص والخانكة، برفقة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، وحمادة وهدان نائب رئيس مدينة بنها، والدكتور مجدي البكري، وإيهاب مهدي نائبي رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وحنفي موسى نائب رئيس مدينة الخصوص.

حرق المخلفات على إحدى المصارف الزراعية

واستهل المحافظ الجولة بتفقد عدد من القرى بمدينة بنها، حيث تمكن أيضًا من ضبط أحد المخالفين بقرية مرصفا يقوم بحرق المخلفات على إحدى المصارف الزراعية، مما يُعرِّض حياة المواطنين لخطر التلوث البيئي، فضلا عن تشويه المظهر الحضاري، حيث وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطن لمخالفته قانون البيئة.

وخلال الجولة، وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بمركز بنها بالمتابعة الميدانية المستمرة لضبط أي مخالفة، لاسيما في ملف البناء على الأرض الزراعية أو إلقاء المخلفات على الترع والمصارف.

وشدد المحافظ على ضرورة التواصل مع المواطنين، وحل مشكلاتهم، واستمرار رفع تراكمات القمامة، والعمل على نظافة الشوارع، وإنارتها وتجميل مداخل القرى وتفعيل العمل المجتمعي لصالح المواطنين.

جولة المحافظ بمدينة الخصوص

وتابع المحافظ الجولة بمدينة الخصوص، حيث تفقد أعمال إنشاء محور الخصوص الجديد، بدءا من محور طريق الشركات بمسطرد، حتى الطريق الدائري، للوقوف على نسب التنفيذ ودفع الأعمال وتذليل العقبات.

كما وجه المحافظ، نائب رئيس مدينة الخصوص بالعمل على رفع تراكمات القمامة بمحور الخصوص، ومنع إلقاء القمامة مرة أخرى وإلغاء نقاط تجميع القمامة به، ونقلها للمقلب الوسيط مباشرة للحفاظ على المظهر الحضاري للمحور الجديد بعد إنشائه.

تفقد محور الفريق العصار

وتابع الهجان الجولة بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تفقد محور الفريق العصار، ووجه بالعمل على النظافة المستمرة، وتكثيف أعمال رفع القمامة بالحي، خاصة بشارعي أحمد عرابي و15 مايو.

وشدد المحافظ على ضرورة القيام بحملات إشغالات مستمرة بشكل يومي لتحقيق المظهر الحضاري ومنع المخالفات والإشغالات التي تنتج عنها العرقلة المرورية مع اتخاذ أقصى العقوبات للمخالفين المتعدين على الشوارع العامة لتحقيق الردع العام وتأكيدًا لهيبة الدولة.

محور طريق الشركات

كما تفقد المحافظ القليوبية محور طريق الشركات عند عزبة أفندنيا، ووجه بدفن أحد كابلات الكهرباء الذي يعرِّض حياة المواطنين للخطر، موجها باستغلال تلك المنطقة لإنشاء باكيات ومحلات تجارية للشباب للاستفادة من تلك المنطقة، ومنع إلقاء القمامة بها، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب ومحاربة البطالة.

واختتم الهجان الجولة بتفقد منطقة الجبل الأصفر بالخانكة؛ لمتابعة أعمال النظافة بالقرية، حيث وجه بالمتابعة المستمرة لمنع إلقاء القمامة والرتش بالقرية، خاصة في نطاق محطة معالجة الصرف الصحي.