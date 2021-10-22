أخبار القليوبية.. جولة لوزير النقل على الدائري وتنفيذ حملات تموينية

شهدت محافظة القليوبية، عددا من الأحدث الهامة والجولات والحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبرزها قيام وزير النقل بمتابعة العمل في مشروع التطوير الشامل للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وحملة مكبرة للإشغالات بالخانكة، وضبط 4 أطنان جمبري فاسد، وحبس عاطل وزوجته لقيامهما بالاتجار في المخدرات بشبرا الخيمة.

«الوطن»، تستعرض أهم أخبار محافظة القليوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

وزير النقل في مواقع العمل بمشروع التطوير الشامل للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه قيادات الهيئة العامة للطرق والكبارى، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الشامل للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، تفقد خلالها المسافة من سعد الدين الشاذلي حتى طريق الإسكندرية الزراعي، حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلى، والانتهاء من كوبري عدلي منصور بمنطقة موقف العاشر، وتشغيله تجريبياً، والذي يبلغ طوله 1250 مترا وعرضه 30 مترا، بواقع 7 حارات، حيث يساهم الكوبري في القضاء على الاختناقات المرورية التي كان نفق السلام يشهدها طوال الفترة الماضية.

كما تفقد وزير النقل يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال تنفيذ كوبري المرج الذي بلغت نسبة تنفيذه 99.5%، ويبلغ طوله 1500 متر، وعرضه 14 مترا، بواقع 3 حارات مرورية، والذي سيخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مسطرد.

ضبط 4 أطنان جمبرى مجهولة المصدر بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط مسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية حيازته أسماك «جمبري»، مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد عبدالعليم، رئيس مباحث التموين بالقليوبية، بورود معلومات تفيد قيام أحد الأشخاص بإدارة ثلاجة مواد غذائية مجهولة المصدر.

وتمكنت الحملة من ضبط 4 طن أسماك «جمبري»، بدون مستندات «مجهولة المصدر»، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.

حبس عاطل وزوجته لقيامهما بالاتجار في المخدرات بشبرا الخيمة

في شبرا الخيمة، أمرت النيابة العامة بقسم ثان، بحبس عاطل وزوجته لقيامهما بالاتجار في المخدرات، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما 3 كيلو من مخدر البانجو وطلب تحريات المباحث، حيث اعترف المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بضبط المتهمين وهما «هـ. م.» 42 سنة عاطل، سبق اتهامه في 4 قضايا مخدرات وسلاح وسرقة، وزوجته «ح. م.»، 40 سنة، ربة منزل، وبحوزتهما كمية من نبات البانجو تزن حوالي 3 كيلو جرامات، وميزان حساس ومقص حديدى ودباسة ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

تحرير 565 محضر إشغالات في حملة بالخانكة

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة فى القليوبية، بقيادة طلال ربيع نائب رئيس المدينة، حملة إشغالات مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات فى شوارع المدينة وبعض قرى المركز، أسفرت عن تحرير 565 محضر إشغالات ومصادرة 70 شيشة فى عدة مقاهي.

شارك فى الحملة العقيد حسين الكيلاني مدير شرطة المرافق، وعبير فارس رئيسة الوحدة المحلية بالقلج، وصباح إبراهيم رئيسة الوحدة المحلية بالجبل الأصفر، وفهد حمزة رئيس الوحدة المحلية بعرب العيايدة.

وقامت الحملة برفع عدد كبير من الإشغالات المتعدية على الطريق العام والإشغالات الموجودة بجوار محطة مياه 23 يوليو، وتم عمل الإجراءات القانونية لجميع المتعدين على حرم الطريق العام، والتنبيه عليهم بعدم وضع أي إشغالات بالطريق.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 31 محضر إشغال طريق، و11 محضر إلقاء مخلفات، و133 محضرا لبائع متجول، و157 محضر إزالة فورية، و37 محضر وصلات كهربائية، و73 محضر إعلانات مخالفة، و17 إزالة تندات مخالفة، و93 محضر فرش مؤقت، وتنفيذ إزالة لـ 6 أكشاك مخالفة، و7 محاضر غرزة شاى فى الطريق العام، ورفع 25 طن قمامة.