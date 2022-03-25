حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 25-3-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن توقعاتها بشأن مولود برج الجوزاء وحظك اليوم الجمعة 25 مارس الجاري على الصعيدين العاطفي والمهني، إذ يواجه هذا البرج مشكلة كبيرة في تحديد الشريك المناسب له، وبرج الحمل من أكثر الأبراج المناسبة لمولود برج الجوزاء ويندمج معها، فدائما ما يربطهما علاقة ناجحة على كثير من الأصعدة، إذ أن التوافق بينهما يتخطى الـ60%.

حظك اليوم مولود برج الجوزاء مهنيا

وأوضحت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، خلال قناتها على «يوتيوب» عن حظ مولود برج الجوزاء، أن القمر في منزل المدخرات ما يمده بسرعة البديهة ويساعده ذلك على تخطي العقبات التي ربما تواجهه.

حظك اليوم مولود برج الجوزاء عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي، تقول خبيرة الأبراج لمولود الجوزاء، إنه رغم الضغوط التي يمر بها فإن فينوس بمنزل الحظ ما يدفعه للاقتراب بمن يحب، والوقت مناسب لتوطيد علاقته به.

حظك اليوم مولود برج الجوزاء في العمل

دائما ما يبدع مولود برج الجوزاء في مهن بعينها، مثل التجارة فهو ماهر في عملية البيع والشراء وإقناع من حوله بالمنتجات التي يبيعها، كذلك هو مبدع في الاختراع، وأيضا الكتابة ومناسب في مهنة الصحافة والتأليف بشكل خاص، كما تعد المحاماة المهنة المناسبة لمولود برج الجوزاء، فدائما ما يجد الثغرات التي يستطيع أن يكسب من خلالها قضيته كونه يمتلك ذكاءً مرتفعا.

كما يبدع برج الجوزاء في جميع الوظائف التي تمنحه الفرصة للتواصل بحرية مع الآخرين، مع إبقائه في حالة حركة وانشغال دائم بجميع الأوقات، ولا يجيد العمل في أجواء مقيدة.