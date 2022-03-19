حظك اليوم برج الجوزاء السبت 19-3-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجوزاء شغوف للغاية، ويكره الملل، كما أنه يحب أن يخوض مغامرات جديدة في حياته، لكي يشعر بالسعادة، فالحياة الروتينية لا تروقه، لأنه شديد الملل، يتنقل بين أكثر من مشروع أو عمل في أوقات قصيرة جدا، ما يجعله مشتتا، ولا يتمكن من إكمال شيء حتى النهاية، لكن رغم ذلك، شديد السرعة، ويتمكن من تنفيذ مهامه بشكل سريع، فيقوم بعمل مخططات واضحة لمهامه، ويبدأ في تنفيذها.

حظك اليوم مولود برج الجوزاء مهنيا

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الجوزاء، بضرورة توظيف القدرة على الابتكار بشكل جيد، لكي يصل لأعلى المناصب في حياتك المهنية وتحقق طموحاتك.

حظك اليوم مولود برج الجوزاء عاطفيا

القمر بمنزل الحب يجعلك ساحرا لذا عليك أن تستغل ذلك لكي تجعل علاقتك أفضل مع الأحباب والأصدقاء رغم الضغوط، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الجوزاء.

وأبرز مميزات برج الجوزاء انه متحدث لبق ويتمكن من التواجد في تجمعات كثيرة ولديه جاذبية كبيرة وقدرة على نشر البهجة في المكان من حوله، كما أنه يقدم نصائح لأصدقائه في أوقاتهم الصعبة ويجعلهم يشعروا بالتحسن.

ويتجنب مولود برج الجوزاء الحديث عن الأشخاص الذين لا يثق بهم، رغم أنه يتكيف في مختلف الظروف التي تواجهه، وأبرز عيوب مولود برج الجوزاء التردد والمزاجية فهو يمتلك شخصيتين مختلفتين في نفس الوقت حيث أنه يمكن أن يكون شديد السعادة ويشعر بالحزن بعد وقت قصير.