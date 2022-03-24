عاجل.. غلق مركز طبي مخالف داخل فيلا بالقاهرة الجديدة  

قامت وزارة الصحة والسكان بإغلاق منشأة طبية خاصة بمنطقة القاهرة الجديدة، وذلك ضمن الحملات الدورية التي تشنها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص على المنشآت الطبية الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المرضى.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، أن المنشآة عبارة عن «فيلا» مؤجرة لعدة أنشطة غير مصرح بها وغير مجهزة، وتدار من قبل طبيب يعمل على تحصيل مبالغ ضخمة من مرضى الفشل الكلوي على أمل القيام بعمليات نقل الكلى لهؤلاء المرضى، مقابل مبالغ مالية أسبوعية وصلت إلى 30 ألف جنيه للإقامة.

نقل المرضي إلى مستشفيات تابعة لوزارة الصحة

وأشار المصدر إلى قيام المرضى وذويهم بإجراء محاضر ضد الطبيب، ولوحظ أن غالبية هؤلاء المرضى من محافظات الصعيد، موضحًا أنه تم نقل المرضى من المركز إلى مستشفيات بديلة تابعة لوزارة الصحة والسكان، من خلال سيارات إسعاف مجهزة، مؤكداً استمرار تنفيذ الحملات الرقابية الدورية على كافة المنشآت الطبية، حرصاً على صحة وسلامة المرضى ولضمان تلقيهم أفضل خدمة طبية.

تحرير محاضر بالمخالفات المرصودة داخل المركز

وأضاف انه تم تحرير محضر حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور والتي تنوعت ما بين عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت بدون تراخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة وغير حاصلة على ترخيص بمزاولة المهنة، فضلاً عند ضبط أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية، والتي تم التحفظ عليها وتحرير محاضر بكمياتها.

وأكد المصدر حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشآت والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحيات الأدوية، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.