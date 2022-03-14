«الجامعات»: الاشتراك مع وزارة الصحة في قوافل التطعيم والتوعية بكورونا

أكد عدد من رؤساء الجامعات على انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مع التشديد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، منوهين إلى أن هناك استعدادات مكثفة للتعامل مع كافة السيناريوهات المتعلقة بفيروس كورونا بمختلف القطاعات أبرزها المستشفيات الجامعية، وأنه جرى الفترة الماضية تحقيق نسب متقدمة في إجراء عمليات قوائم الانتظار، فضلا عن نسب الاشغالات بالاماكن المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا في انخفاض وأقل من المتوسط الفترة الحالية، كما أن خطط التطعيمات ضد المرض تسير بصورة منتظمة ومتقدمة .

نسب الإشغال بالأماكن المخصصة للعزل

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، على انخفاض نسب الإشغالات بالأماكن المخصصة لعزل كورونا لأقل من المتوسط من إجمالي عدد الأسرة، مضيفًا أن هناك استعدادات تامة لمواجهة أي سيناريوهات، لا توجد أزمات تتعلق بالأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن نسب التطعيمات ضد فيروس كورونا تسير بصورة جيدة ولا توجد أي مشكلات بشانها حتى الآن، وأن هناك تنسيق تام مع مديرية الصحة من حيث إشراك عدد من أفراد الطواقم الطبية في قوافل وحملات التوعية والتطعيم بمختلف مراكز محافظة سوهاج.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج في تصريحات خاصة إلى «الوطن» أن المستشفيات الجامعية نجحت في الفترة الماضية في تحقيق نسب كبيرة بشأن إجراء عمليات قوائم الانتظار في إطار توجهات الدولة المصرية في هذا الشأن.

انتظام الدراسة

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، على انتظام العمل بمختلف قطاعات الجامعة دون رصد مشكلات، مضيفًا أن الجامعة تواصل تنفيذ خطط التطعيم ضد فيروس كورونا خاصة فيما يتعلق بالجرعة الثالثة التعزيزية للفئات التي حددتها وزارة الصحة المصرية والأعلى للجامعات الحكومية، مشيرا إلى أن هناك تقدما كبيرا ايضا في إجراء عمليات قوائم الانتظار، وانه لا توجد مشكلة في هذا الشأن.

الالتزام بالخريطة الزمنية

وأضاف عبد النبي في تصريحات خاصة «الوطن»، أن الجامعة ملتزمة بقرار المجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مع التشديد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.