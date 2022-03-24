رابط حجز شقق دار مصر 2022.. آخر موعد للتسجيل: منتصف الليل

وفقاً لما أعلنته وزارة الإسكان والمرافق، متمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فإن اليوم الخميس هو آخر أيام حجز شقق دار مصر، وهي الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم بشكل فوري.

وتنشر «الوطن» رابط حجز شقق دار مصر 2022 للتيسير على المواطنين قبل غلق باب الحجز مع نهاية اليوم.

رابط حجز شقق دار مصر 2022

وأكدت وزارة الإسكان والمرافق أنه يمكن حجز شقق دار مصر 2022 عن طريق الدخول للموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.

خطوات حجز شقق دار مصر 2022

ومن أجل إتمام حجز شقق دار مصر 2022 يجب عليهم اتباع الخطوات التالية:

1 - يجب الدخول أولا على موقع الحجز وهو الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

2 - الضغط على أيقونة «مستخدم حالي» ثم الخطوة التالية هي ملء كافة بيانات الدخول المطلوبة.

3 - الضغط على أيقونة «طلباتي» الموجود على اليسار.

4 - في الخطوة التالية يتم الضغط على أيقونة «حجز الوحدة».

5 - ثم يجب عليك اختيار كود الشقة التي تريد حجزها.

6 - في الخطوة النهائية يتم الضغط على «اختيار».

7 - ستظهر في النهاية رسالة وهي «تم الاختيار بنجاح».

حجز شقق دار مصر بدأ أمس الأربعاء وينتهي اليوم

وفي السياق ذاته، وحسب ما أوضحه صندوق الإسكان الاجتماعي في منشور له على صفحة وزارة الإسكان بموقع «فيس بوك»، فإن حجز شقق دار مصر 2022 والخاص بالوحدات السكنية المجهزة للتسليم الفوري لمتوسطي الدخل بدأ منذ صباح أمس الأربعاء وتحديداً في الساعة 9 صباحا، ويستمر إلكترونياً حتى الساعة 12 من منتصف ليل اليوم الخميس.