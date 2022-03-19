موعد حجز المرحلة الأولى من شقق «دار مصر» المخصصة لمتوسطي الدخل

يتساءل عدد كبير من المواطنين متوسطي الدخل، عن الخطوة التالية عقب انتهاء إجراءات سداد مقدم جدية الحجز والتسجيل الإلكتروني لحجز وحدات الإسكان المتوسط، التي أعلن عنها وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن مشروعات «سكن مصر، دار مصر، جنة»، وهى حجز الوحدة السكنية عبر الموقع الرسمي للصندوق.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، موعد وخطوات حجز المرحلة الأولى لشقق «دار مصر»، وفقا لما صدر في بيان عن وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

موعد حجز المرحلة الأولى من شقق «دار مصر»

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، أنه سيجري فتح باب حجز الوحدات السكنية، الجاهزة للتسليم الفوري، المطروحة ضمن إعلان المواطنين متوسطي الدخل، في مشروع «دار مصر» يومي 23 و24 مارس الجاري، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأشار الصندوق، إلى أن موعد بدء الحجز، سيكون في التاسعة من صباح يوم الأربعاء المقبل 23 مارس الجاري، وحتى الساعة الثانية عشر من منتصف ليل الخميس 24 مارس.

خطوات حجز المرحلة الأولى من شقق «دار مصر»

تبدأ خطوات حجز المرحلة الأولى من شقق «دار مصر»، بزيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ثم الضغط على حجز وحدات «دار مصر».

ومن ثم الضغط على «دخول مستخدم حالي» وإدخال كل البيانات، الضغط على «طلباتي»، من أعلى الصفحة على اليسار، الضغط على «حجز الوحدة» من الجدول الموجودة به البيانات.

الخطوة التالية ستكون اختيار المشروع والمدينة المطلوب الحجز بها، واختيار كود حجز الوحدة السكنية المطلوبة، الضغط على اختيار، ثم تظهر رسالة «تم الاختيار بنجاح»، وتظهر بيانات الوحدة.