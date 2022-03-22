تفاصيل الحجز الإلكتروني لوحدات الإسكان «دار مصر».. سيبدأ بعد ساعات

يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث العالمي «جوجل» عن موعد بدء حجز وحدات الإسكان المتوسط «دار مصر»، التي تأتي ضمن مبادرة التمويل العقاري المقدمة من البنك المركزي بفائدة 3% أو 8%، إذ أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي والمرافق ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان، قبل عدة أسابيع، عن طرح عدد من وحدات الإسكان المتوسط في عدد من المدن علي مستوي الجمهورية ثلاث مشاريع، وهي «سكان مصر- دار مصر- جنة».

موعد الحجز الإلكتروني لوحدات «دار مصر»

في هذا الصدد، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عبر صفحته الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن بداية من غداً الأربعاء الموافق 23 مارس 2022، سوف يبدأ الحجز الإلكتروني لوحدات «دار مصر»، والذي يستمر لمدة يومين، إذ ينتهي يوم الخميس الموافق 24 مارس 2022.

طريقة الحجز لوحدات «دار مصر»

وهناك مجموعة من الخطوات التي يجب أتباعها لحجز وحدات «دار مصر» وتتمثل تلك الخطوات في الآتي:

- الدخول علي موقع صندوق الإسكان الاجتماعي من (هنا).

- الضغط على حجز وحدات «دار مصر».

- اختيار دخول مستخدم حالي.

- الضغط على طلباتي.

- الضغط على حجز الوحدة من الجدول الموجود به البيانات.

- اختيار المشروع والمدينة المطلوب الحجز بها، وضمن ذلك يتم اختيار كود حجز الوحدة السكنية المطلوبة ثم الضغط على اختيار.

- في النهاية سوف تظهر رسالة تم «الاختيار بنجاح».

أماكن وحدات «دار مصر»

تأتي وحدات الإسكان المتوسط «دار مصر» في عدد من المدن وهي:

- السادات.

- 15 مايو.

- الشروق.

- العاشر من رمضان.

- بدر.

- برج العرب الجديدة.

- حدائق أكتوبر.