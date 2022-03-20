اليوم.. بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات «دار مصر» بالقاهرة الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ من اليوم الأحد 20 مارس 2022، وحتى يوم الأربعاء الموافق 6 أبريل المقبل، في تسليم دفعة جديدة من مشروع دار مصر، بإجمالي 14 عمارة تضم 336 وحدة سكنية بمنطقة القرنفل بمدينة القاهرة الجديدة.

وقال المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، في بيان، إن العملاء الفائزين بالوحدات يقومون بالتوجه لبنك التعمير والإسكان (فرع التجمع الأول بالتسعين الشمالي خلف الداون تاون)، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك إلى مكتب خدمة المواطنين بمقر جهاز القاهرة الجديدة الرئيسي بالتسعين الجنوبي، لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

تسليم وحدات العمارة 275 اليوم

وأوضح المهندس أمين غنيم، أن اليوم الأحد يشهد تسليم وحدات العمارة 275، وتسليم وحدات العمارة 276، غداً الاثنين، ووحدات العمارة 245، بعد غدٍ الثلاثاء، ووحدات العمارة 244، يوم الأربعاء 23 مارس، ووحدات العمارة 247، يوم الخميس المقبل، ووحدات العمارة 248، يوم الأحد 27 مارس.

مواعيد تسليم وحدات «دار مصر»

وتابع رئيس الجهاز: «سيجري تسليم وحدات العمارة 257، يوم الاثنين مارس، وفي اليوم التالي وحدات العمارة 258، ووحدات العمارة 264، يوم الأربعاء 30 مارس، وفي اليوم التالي وحدات العمارة 263، ووحدات العمارة 259، يوم الأحد 3 أبريل المقبل، ووحدات العمارة 260، في اليوم التالي، ووحدات العمارة 261، يوم الثلاثاء 5 أبريل، ووحدات العمارة 262، يوم الأربعاء 6 أبريل.