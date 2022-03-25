أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 25-3-2022

انتشرت خلال اليومين الماضيين حالات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، والتي تتطلب تناول الأدوية، فضلا عن الخضار الطازج، سواء المطهو أو بحالة الطبيعية بعد غسلة جيدًا، ولذا يبحث قطاع عريض من المواطنين يوميا، وتحديدًا السيدات، عن أسعار الخضروات كونها محل اهتمام دائم من قبل المواطنين بشكل يومي لشراء احتياجاتهم التي تدخل في تحضير الوجبات كما يتناولها الكثيرون للحفاظ على المياه في الجسم.

وفيما يلي ترصد «الوطن»، أسعار الخضروات في الأسواق وفق جولة صباحية أجرتها الجريدة اليوم الجمعة الموافق 25 مارس في عدد من الأسواق، وجاءت الأسعار كما يلي:

أسعار الخضروات في الأسواق

- تراوح سعر الفلفل الألوان بين 10 و15 جنيها للأصفر، بينما اختلف سعر الفلفل الأحمر الذي تراوح بين 12 و16 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الجزر: 5 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو من القلقاس بين 3 و6 جنيهات للكيلو.

- سجل سعر الباذنجان العروس بين 7 و10 جنيهات للكيلو الواحد.

- سجل سعر الباذنجان الرومي نحو 12 جنيها للكيلو اليوم.

- تراوح سعر الكيلو من الباذنجان الأبيض بين 5 و 16 جنيها، كما سجل سعر الفاصوليا الخضراء 15 جنيهًا للكيلو الواحد في الأسواق.

- سجل سعر كيلو البسلة بين 3.5 و5 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو من البطاطا بين 1.5 حتى 3.5 جنيه.

- تراوح سعر الكيلو من الفول الأخضر بين 3 و6 جنيهات.

سعر كيلو الطماطم من 5 لـ8 جنيهات

- سجل سعر الكيلو من ورق العنب نحو 30 جنيهًا.

- سجل القرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3 إلى 4 جنيهات.

- سجل الثوم 10 جنيهات وصولا إلى 25 جنيهًا للكيلو الواحد.

- تراوح سعر الملوخية بين 3 إلى 5 جنيهات.

- تراوح سعر السبانخ من 4 إلى 5 جنيهات.

- تراوح سعر الفلفل الرومي الأخضر بين 7 و9 جنيهات للكيلو الواحد.

- سجل سعر الفلفل الأخضر الحامي البلدي بين 12 و15 جنيهًا للكيلو الواحد.

- تراوح سعر كيلو الطماطم في الأسواق بين 5 و8 جنيهات للكيلو الواحد.

- سجل سعر الكيلو جرام من الخيار 10 جنيهات ويصل إلى 15 جنيها في بعض المناطق.

- تراوح سعر كيلو الليمون بين 15 جنيهًا و20 جنيهًا للكيلو الواحد.